Çocuklarda göğüs ağrısını hafife almayın

Çocuklarda göğüs ağrısı oldukça sık rastlanan bir yakınma. Ağrının genellikle kısa süreli ve batıcı tarzda görülebileceğini, erişkinlerin aksine çocuklarda göğüs ağrılarının genellikle kalp dışı nedenlere bağlı olabileceğine dikkat çeken Doğumsal-Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çeliker şöyle konuştu:

Aile ve hastanın göğüs ağrısının nedenleri konusunda aydınlatılması genellikle sorunun çözülmesini sağlar. Ancak göğüs ağrısı ile başvuran bir hastaya altta yatan kalp hastalığı ve aile öyküsü varlığında dikkatle yaklaşılması gerekiyor. Çocuklarda göğüs ağrısı astım, akciğer enfeksiyonları, mide-yemek borusu sorunları veya kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi sebeplerle oluşabilirken, kalbe dayalı ciddi rahatsızlıkların da habercisi olabilir. Çocuklardaki göğüs ağrısı spor veya egzersizle ilintili ise, 2-3 dakikadan uzun sürüyorsa, ağrı esnasında solukluk ve terleme oluşuyorsa, çarpıntı ve baş dönmesi ile beraber ortaya çıkıyorsa ve bayılmaya varan durumlar meydana geliyorsa ailelerin mutlaka bir hekime başvurması gerekir.





Bu sorunlar göğüs ağrılarına neden olabilir

Prof. Dr. Alpay Çeliker göğüs ağrısı ve beraberindeki belirtilerin kalbe dayalı sorunlardan sebepleri şu şekilde sıraladı:

Kalp kası ve zarında görülen virütik hastalıklar

Aort ve akciğer atardamar kapaklarındaki darlıklar

Koroner arterlerin doğumsal bozuklukları

Koroner arterlerde kazanılmış sorunlar (Kawasaki vs)

Ritim Problemleri

Akciğer atardamar Hipertansiyonu

Mitral kapak prolapsusu

Her göğüs ağrısı kalp hastalığı belirtisi değil

Göğüs ağrısının sebebinin kalp dışında başka hastalıklarda da görülebileceğini ifade eden Prof. Dr. Çeliker şöyle devam etti:

Varsa astıma bağlı ataklarda, viral hastalıklar sırasında bronşlarda oluşan iltihabi olaylar sonucunda, gastroözefagal reflü sebebiyle ve göğüs duvarı kasları, kaburgalar ve buralarda bulunan eklemlerdeki travmalar sonrası da göğüs ağrısı oluşabilir. Çocuğun daha önce geçirdiği hastalıklar, göğüs ağrısının eforla olan ilişkisi, ailede erken görülen koroner arter hastalıkları, göğüs ağrısının hangi bölgede hissedildiği, ağrının batıcı, yanıcı veya baskı tarzında olup olmadığı, solunumla ilişkisi ve ağrının süresi gibi faktörler sorgulanmalı.





Tekrarlayan göğüs ağrılarında tetkikler yapılmalı

Prof. Dr. Çeliker, çocuklarda tekrarlayan göğüs ağrısında mutlaka EKG, akciğer grafisi ve ekokardiyografik inceleme yapıldıktan sonra kalp ve akciğerle ilgili bir sorunun olmadığının ortaya konulması gerektiğini ifade ederek, özellikle eforla ilişkili ağrı tarif eden hastalarda egzersiz testinin mutlaka yapılmasının teşhis koyabilmek için önemli olduğunu vurguladı.

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