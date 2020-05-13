Çocuklarda görme problemi ve disleksi nedir?

Göz Vakfı eğitim sürecinin gelişimi olan sosyal etkinlik çalışmalarına, çocuk gelişim sürecinde geliştirdiği projeler ile sektöre katkıda bulunmaya devam ediyor…

Sosyal farkındalık çalışmaları kapsamında, toplumsal olaylarda, yaşamda, sağlıkta, disleksiyi anlamak, anlatmak, çocuklarda görme problemi ve nedenlerini disleksi ile anlatmaya çalışmak için Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi, Posta köşe yazarı Şafak Coştu ve Op. Dr. Bülent Doğu moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleşecektir.

İnsana hizmet ile geliştirdiğimiz sosyal sorumluluk bilincini Beni Farket! sloganı ile Türkiye ‘de ilk görsel disleksi alfabesini bulan, farklı projeler geliştirip eğitsel çalışmalarda bulunan Posta köşe yazarı Şafak Coştu ile disleksiyi anlamak ve anlatmayı amaçlayan projemizi gerçekleştiriyoruz.

Proje kapsamında; Disleksinin belirtileri nelerdir? Türkiye’de disleksi oranı nedir? Her okumayan çocuk disleksi midir? Nasıl bir eğitim veriliyor? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile birlikte mi görülüyor?Velilerin izlemesi gereken yöntemler nelerdir? Disleksi tanısı nerede konuyor? Çocuklarda göz muayenesi neden önemlidir? Ne zaman yapılmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? Çocuklarda hangi göz hastalıkları sık görülmektedir?Belirtileri neler olabilir? Soruların yanıt bulacağı etkinlik söyleşisi için Göz Vakfı sosyal medya ( İnstagram ) canlı yayınında buluşmayı diliyoruz.

Şafak Coştu

Op. Dr. Bülent Doğu