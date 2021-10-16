Çocuklarda görülen safra kesesi taşları neden olur?

Safra kesesi, vücudun sağ tarafında, karaciğerin altında bulunan bir organdır. Karaciğer, yiyecekleri sindirmeye yardımcı olan bir sıvı olan safrayı yapar. Safra kesesi safrayı depolar. Çocuğunuz yemek yerken safra kesesi, onu bağırsağa bağlayan kanallar aracılığıyla safrayı serbest bırakır. Safra kesesi hastalığı genellikle safra sertleşip taş oluşturduğunda ortaya çıkar.

Safra kesesi taşları neden oluşur?

Yüksek yağlı bir diyet veya obezite, orak hücreli anemi, kalıtsal sferositoz veya beta talasemi gibi kan hastalıkları, Crohn hastalığı ve serebral palsi gibi diğer durumlar, IV (intravenöz) beslenme ihtiyacı öyküsü ve bazı ilaçlar çocuklarda safra kesesi taşı oluşumuna neden olabilir.

Safra taşları hangi sorunlara neden olabilir?

Safra taşı olan çocuklarda ağrı (biliyer kolik), safra kesesi enfeksiyonu (kolesistit), safra kesesini boşaltan kanallarda safra akışını engelleyebilen taşlar (koledokolitiazis) ve pankreas iltihabı (pankreatit) oluşabilir.

Çocuklarda safra taşı belirtileri nelerdir?

Safra taşları her zaman semptomlara neden olmaz. Ancak safra taşı olan çocuklarda karın sağ üst veya orta kısmında, göğüs kafesinin hemen altında ağrı olabilir. Ağrı keskin, kramplı veya donuk hissedebilir ve sırt veya sağ omuza yayılabilir. Gelip gidebilir, özellikle yağ oranı yüksek yiyecekler yedikten sonra daha da kötüleşebilir.

Safra taşı bir kanalı tıkarsa, çocukta ayrıca mide bulantısı ya da kusma, ateş, titreme veya terleme, gözlerin veya cildin beyazlarının sararmasına neden olan sarılık oluşabilir.

Safra kesesi hastalığı nasıl teşhis edilir?

Kan testleri, safra kesesine bakmak için ultrason, safra kanallarının ayrıntılı görüntülerini elde etmek için manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRCP), kan testleri pankreas iltihabı veya enfeksiyonu gösteriyorsa bir BT taraması, enfeksiyon veya biliyer diskinezi aramak için kolesintigrafi veya hepatobiliyer (HIDA) taraması istenebilir.

Safra kesesi tedavileri nasıl yapılır?

Safra kesesi hastalığını düzeltmenin tek güvenilir yolu, kolesistektomi adı verilen ameliyatla safra kesesini çıkarmaktır. Safra kesesi ameliyatı, genellikle bir video kamera ve birkaç küçük kesik veya kesi kullanılarak laparoskopik olarak yapılır.



