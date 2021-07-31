Çocuklarda göz bozukluğu genetik midir?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konu hakkında bilgiler verdi.

Tüm bunlar genetik nedenlerle açıklanmaktadır. Tüm genetik bilgilerimizin taşındığı kromozomlardaki özellikler sonraki nesillere aktarılmaktadır.

Ailede yüksek miyopi varlığı çocuklarda erken yaşlarda miyopi gelişmesine ve ilerlemesine neden olmaktadır. Bu nedenle ailede miyopi olan kişilerin çocuklarına miyopi gelişmesini geciktirebilmek amacıyla önerilerde bulunabilmekteyiz.

Ailede astigmat varlığında çocukta da olma ihtimali hayli yüksektir. Bu konuda astigmatı azaltmak amacıyla yapabileceğimiz bir şey yoktur. Genetik olarak kodlandıysa göz rengi gibi değiştirmek mümkün değildir.

Ailede hipermetropi ve göz tembelliği öyküsü var ise çocukluk çağında en önemli sorunlardan bir tanesidir. Akrabalarda göz tembelliği nedeniyle tedavi alan kişi varlığı bizim çok daha şüpheci olarak çocuğa yaklaşmamıza ve takip sıklıklarını artırmamıza sebep olmaktadır. Aile anamnezinin iyi alınması ile bu sayede erken tanı ve tedavi ile göz kayması ve göz tembelliklerinin önüne geçilebilinmektedir.

Ancak çocukta bir hastalık olması için ailede mutlaka birilerinde hastalık olması koşulu yoktur. aile de ve akrabalarda hiçbir sorun hastalık yokken de çocukta birçok hastalık görülebilir. Bu nedenle ailede bir sorun olmasa da çocuklar mutlaka göz muayenesi olmalıdırlar.

Çocuğum sakar demeden önce bir göz doktoruna başvurun

Çocuklar az gördüklerinin farkında değildir. Ve bunu ifade edemezler. İyi göremeyen çocuk çevreden gelecek zararlara karşı açıktır. İyi göremediği için darbeler ve düşmelerle daha sık karşılaşır. Bazı anneler çocuklarının çok sakar olduğunu sürekli düştüğü konusunda yakınırken aslında sorunun az görme kaynaklı olduğunun farkında değildirler.

Bazen ise çocukta dikkat eksikliği olduğu düşüncesine farklı tedaviler yapılmaktadır. Aslında sebebin bir görme bozukluğu olabileceği akla gelmelidir. Bu konuda ailelerin ve bu gibi çocuklarla uğraşan kurumların dikkat etmeleri özellikle önemlidir. Çabuk sıkılan , dikkat eksikliği olduğu düşünülen çocukların mutlaka göz hastalıkları doktor kontrolünden geçirilmesi gerekmektedir.

Dikkat eksikliği tanısı ile okul yaşamına geç başlamış, gereksiz yere özel tedaviler yapılmış, en son ve geç olarak görme bozukluğu tanısı almış çocuklar ile karşılaşmaktayız. Çocuk göz hastalıklarının tanısı ve tedavisi çok önemlidir.



