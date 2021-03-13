Çocuklarda hafızayı güçlendirecek besinler nelerdir?

Çocuklarınız çok çalışmasına rağmen derslerde istenilen başarıyı gösteremiyorsa sebebi hiç tahmin etmediğiniz bir yerde olabilir.

Veliler genelde ders başarısı düşük olan çocuklarının ders başarısını yükseltmek için ilk çözüm olarak onları dershanelere göndermeyi veya onlara özel ders aldırmayı düşünür. Çocuk özel okulda okuyorsa da hemen etütler organize edilir. Ancak her şeye rağmen netice alınamıyorsa, genetik olarak bir öğrenme güçlüğü veya psikolojik olarak sıkıntılı bir durum yoksa yapılması gereken ilk şeylerden bir tanesi beslenme alışkanlıklarına bakmaktır. Çünkü zihinsel performansla beslenme arasında çok kuvvetli bir ilişki vardır.

ÖĞRENME VE BESLENME ARASINDA NASIL BİR İLİŞKİ BULUNUR?

Biz insanlar için yeni bir şey öğrenmek demek, beynimizin işleyişini yeniden ayarlamak demektir. Beynimiz, hepsi birbirine bağlı milyarlarca nöron ve beyin hücresinden oluşmaktadır. Öğrenmek, bu nöronlar arasında elektrik akımıyla yeni yollar oluşturmak ve bunları kalıcı kılmaktır. Ama beynimizdeki bütün bağlantıların arasında sinaps adı verilen birleşme yerlerinde küçük bir aralık bulunur. Yeni bir şey öğrendiğimiz zaman elektriksel sinyal bu aralıktan atlamalı ve yoluna devam etmelidir. Herkesin daha iyi öğrenebilmesi için nöronlar arasındaki geçişin sağlanması gerekmektedir. İşte bu noktada yediklerimiz, beyinde nöronlar arasındaki sinyalizasyon kalitesi için çok önemlidir.

Yediklerimizin içerisinde bu sinyalizasyon kalitesindeki en kritik madde ise Omega 3’tür.

Muhakkak izlemenizi tavsiye ettiğim “The Human Mind” belgeselinde, Oxford Üniversitesi’nin, İngiltere’de bulunan Durham İlkokulunda bazı konularda geri kalan öğrenciler arasında yapmış olduğu deneyin çarpıcı sonuçlarına yer verilmiştir. Düzenli Omega 3 kullanımı sayesinde sınıfının gerisinde olan öğrencilerin konsantrasyon ve öğrenme zorluğunun üstesinden rahatça gelebildiği tespit edilmiştir. Bu çalışma ile Omega 3 yağ asitlerinin nöronlar arasında elektriksel akımın devamlılığına yüksek derecede katkı sağladığı ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı bir kere daha gösterilmiştir.

Dikkat, konsantrasyon ve hafıza için büyük öneme sahip olan Omega 3 vücut tarafından üretilemediği için dışarıdan alınması gereken bir maddedir.

PEKİ OMEGA 3 NELERDE BULUNUR?

Omega 3 en çok somon, uskumru ve sardalya balığında, badem, ceviz, ketentohumu, semizotu ve yeşil bitkilerde bulunur. Ayrıca gezen tavukların yumurtalarında da Omega 3 bulunmaktadır.

Bu besinleri düzenli olarak tüketmek öğrenme performansı açısından çok önemlidir. Eğer çocuklarınız bu besinleri çok sevmiyorsa bir doktora veya eczacıya danışarak besin takviyesi olarak da Omega 3 almaktan sakın çekinmeyin.

Beyin gelişimi için diğer tavsiyem ise folik asit ve B12 vitamini tüketimine dikkat etmenizdir. Folik asit alımı için kuru baklagiller, kırmızı et, yoğurt, süt, peynir ve yeşil yapraklı sebzelerden özellikle brokoli tüketilmeli, B12 vitamini için ise bu vitamin sadece hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunduğundan et, tavuk, balık, süt ve yumurta çocukların beslenmesinde önemli bir yer tutmalıdır.

Öğrenme performansını artırmak üzere besinlerle ilgili son tavsiyem ise çocuklarda zihinsel gelişimi engelleyen ve öğrenme güçlüğü yaratan cips, kola, gofret vb. yiyecekler gibi şeker oranı çok yüksek gıdaların tüketilmemesidir.



