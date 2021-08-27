Çocuklarda hemofili: 7 kural ile sağlıklı yaşam

CERRAHİ İŞLEM ÖNCESİ ÖNLEM ALINMALI

Ağır hemofilide haftada 1 veya 2 kez profilaktik faktör tedavi yapıldığında kas ve eklem kanaması önlenebilir. Herhangi bir nedenle kanama gelişirse derhal faktör konsantresi uygulanarak kanamanın kontrol altına alınması çok önemli. Diş çekimi veya cerrahi bir operasyon planlanacaksa öncesinde faktör konsantreleri verilerek işlemin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi sağlanabilir.

ÇOCUĞA HASTALIĞINI ANLATIN

Hemofili hastasının hastalığı konusunda bilgi sahibi olması ve bilinçlendirilmesi son derece önemli. Çocuğunuza hangi durumlarda acile başvurması ve medikal yardım alması gerektiğini öğretin.

OKULU VE SOSYAL ÇEVRENİZİ BİLGİLENDİRİN

Çocuğunuzun hastalığını mutlaka okul yönetimi, okul hemşiresi ve sosyal çevrenizle paylaşın. Sağlık hizmeti aldığınız tüm doktorları ya da yardımcı sağlık personelini bilgilendirin. Spor salonu sorumlusu ve spor antrenörü de mutlaka çocuğunuzun hemofili hastası olduğunu bilmeli, onu koruyup kollamalı.

DÖVÜŞ SPORLARINDAN UZAK TUTUN

Fiziksel aktiviteler kasların esnek, eklemlerin güçlü kalmasına ve sağlıklı kilonun korunmasına yardımcı olur. Hemofilisi olan çocuklar ve yetişkinler doktor kontrolünde düzenli fizik aktivite yapmalı. Özellikle yüzme sporu kasları güçlendirdiği ve daha az travmatik olduğu için hemofili hastalarına önerilen bir spordur. Buna karşın judo, tekvando, boks gibi dövüş sporları yaralanmalara yol açabileceği için kaçınılması gereken sporlardır.

KONTROLLER AKSATILMAMALI

Hemofili hastaları yaşam tarzı düzenlemeleri ve tedavi süreçlerini doktorları ile birlikte belirlemeli. Hemofili hastaları hematoloji doktor kontrollerini aksatmamalı. Önerildiği gibi düzenli kontrollere gidilmeli ve aşıları yapılmalı.

DİŞ SAĞLIĞINA EKSTRA ÖZEN GÖSTERİN

Hemofili hastaları diş sağlığına önem vermeli. Düzenli diş bakımı ve kontrollerini ihmal etmemeli, problem yaşadıklarında diş doktoruna danışmalı.

KARDEŞ DÜŞÜNÜLÜYORSA DİKKAT

Hemofili hastası çocuğu olan bir anne kesinlikle hemofili taşıyıcısıdır. Bu durumda tekrar çocuk sahibi olmak için genetik danışma ile çocuk sahibi olmaları tavsiye edilmeli. Genetik danışma ve tüp bebek teknolojisi ile hemofilisi olmayan bir bebek dünyaya getirmek mümkün.