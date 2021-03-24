Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu neden olur?

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDİR?

İdrar yollarının herhangi bir bölgesinde mikropların çoğalmasıdır. Alt ve üst idrar yolu enfeksiyonu olarak ikiye ayrılır. Alt idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbası ve üretrada (idrar torbasından dış idrar kanalına kadar uzanan bölüm) oluşur; sistit veya üretrit diye adlandırılır. Üst idrar yolu enfeksiyonunda ise böbreklerde enfeksiyon vardır; pyelonefrit olarak tanımlanır. İdrar yolu enfeksiyonları her yaş ve cinste görülebilir. Yaşamın ilk bir ayında erkek çocuklarda, bu dönem dışında ise kız çocuklarda daha sıktır.

SEBEPLERİ NELERDİR?

Mikroorganizmalar, dış idrar kanalı ağzına yapışıp burada çoğaldıktan sonra idrar torbası ve böbreklere doğru ilerleyip enfeksiyona neden olur. Daha az oranda kan yoluyla böbreklere ulaşıp enfeksiyona neden olabilirler. Kan yoluyla yayılım yenidoğan döneminde daha sıktır.

HANGİ ÇOCUKLAR DAHA YATKINDIR?

Bazı çocuklar sık idrar yolu enfeksiyonu geçirirken bazı çocuklarda yaşamları boyunca hiç görülmez. Şu sorunlar yatkınlığı artırır:

İdrarın idrar torbasından böbreğe doğru anormal geri kaçışı.

Üriner sistem (böbrekler, idrar yolları, mesane ve üretra) tıkanıklıkları.

Çeşitli anatomik ve fonksiyonel bozukluklar.

Yabancı cisimler, idrar torbasına yerleştirilen kateterler, kabızlık, banyo köpükleri ve sünnetsiz erkek çocuklarında sünnet derisinin geriye kıvrılmaması (bunlar, idrar torbasının bakteri ile temasına neden olur).

Okul çocuklarında sık görülen işeme bozuklukları (gündüz idrar kaçırma, idrar tutma manevraları, sık veya az işeme gibi).