Çocuklarda inmemiş testisler nasıl oluşur?

İnmemiş testisler nasıl oluşur?

Erkek bebekler annesinin rahminde büyüdükçe, testisleri karnının içinde oluşur ve doğumdan kısa bir süre önce skrotuma doğru hareket ederek iner. Ancak bazı durumlarda, bu hareket gerçekleşmez ve bebektestislerinden bir veya ikisi inmemiş olarak doğabilir. Erken doğan bebeklerde inmemiş testis sıklığı daha fazladır.

Doğumda skrotumda olmayan testisler ilk 6 ay içinde torbaya inebilir. ancak inmezse cerrahi girişim gerekir. Çünkü testisler sperm üretir ve depolar ve eğer skrotuma inmezlerse zarar görebilirler. Bu, daha sonraki yaşamda doğurganlığı etkileyebilir veya başka tıbbi sorunlara yol açabilir.

Kriptorşidizm (inmemiş testis) nasıl teşhis edilir?

Doktorlar genellikle doğumda fizik muayene sırasında veya kısa bir süre sonra bir kontrol sırasında kriptorşidizmi teşhis eder. Testisler normalde doktor tarafından muayenede sırasında skrotumda palpe edilir. İnmemiş testisli olgularda testisler skrotumda ele gelmez, kasıkta, skrotum girişinde ele gelebilir. Bazen de hiç ele gelmez karın içinde saptanabilir.

Bazen erkek çocukların testislerinin zaman zaman torbada, özellikle üşüdüğünde torbada olmadığı aile tarafından fark edilir. Buna utangaç testis denir ve tamamen normaldir. Cerrahi girişim gerektirmez. Ama inmemiş testis ile karışabileceğinden utangaç testis olup olmadığı mutlaka doktor muayenesi ile teyit edilmelidir.

İnmemiş testisler nasıl tedavi edilir?

Bebek 6 aylıkken testis kendi kendine inmemişse, çocuk doktoru tarafından kontrol edilmeli ve teşhis konulmuşsa mutlaka çocuk cerrahına yönlendirilmelidir. Ameliyat ile testisin skrotuma indirilmesi gerekir.

Tedavi birkaç nedenden dolayı gereklidir:

Testislerin sperm üretmesi için normal vücut sıcaklığının altında olması gerekir. Daha yüksek sıcaklık, testisin gelişimine ve gelecekte sperm üretme kabiliyetine zarar verebilir. Bu bazı vakalarda kısırlığa yol açabilir. Normalde testisler karın içi veya inguinal kanalda bulunduğunda skrotumda bulunduğundan daha yüksek bir ısıya sahiptir ve bu da fertiliteyi olumsuz etkiler.

İnmemiş bir testisin, normal inmiş bir testise göre tümör oluşturma olasılığı daha yüksektir.

Asimetrik veya boş bir skrotum, bir çocuğun endişelenmesine ve utanmasına neden olabilir.

Ayrıca inmemiş testisli erkek çocuklarda kasık fıtığı gelişme olasılığı, testisin travmaya uğrama olasılığı da fazladır.

İnmemiş testis ameliyatı nasıl yapılır?

Tedavide orşiopeksi ameliyatı yapılır. . Bu prosedürde kasık ve skrotumdan ayrı ayrı küçük kesiler yapılır ve testis serbestleştirilerek skrotuma indirilir, daha sonra yerine sabitlenir. Genellikle ayaktan tedavi olarak uygulanır, gece hastanede kalınması gerekmez. Genellikle bir hafta içinde tamamen iyileşir.







