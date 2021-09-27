Çocuklarda iştahsızlık nasıl giderilir?

Sonrasında hekimin uygun gördüğü kan tahlillerinin ve diğer tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Eğer düşük ağırlıktaysa, bunun altında yatan sebep bir hastalık olabilir. Her şeyin yolunda gittiğinden emin olun.

ÇOCUĞUNUZ IŞTAHSIZSA YAPABILECEKLERINIZ:

Hacimce düşük, enerji açısından yüksek besinleri tüketmesini sağlayın.

Yağlı tohumlara yönelin. (Ceviz, badem, fındık gibi) Gün içerisinde beslenmelerine kuru meyve ilave etmeyi deneyin. Hacimce düşük olduklarından tüketimi daha kolay olacaktır. Her gün kaliteli protein almalarına özen gösterin. (et, tavuk, balık, yumurta gibi) Sıvı tüketimini öğün aralarında yapmalarını sağlayın. Yemek yerine midelerini sıvıyla doldurmasınlar. Kan şekeri problemleri yoksa zaman zaman az şekerli sütlü tatlılar tüketilebilir. Aşırıya kaçmadan bal ve pekmezden faydalanabilirsiniz. Fazla miktarda kızartmaya, aşırı katı yağ tüketimine ve abur cubur ürünlere yönelmeyin. Ileriki dönem için dengeli bir beslenme alışkanlığı olmayacaktır.