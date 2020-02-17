Çocuklarda kahvaltı alışkanlığı akademik başarıyı artırıyor

Kahvaltı çocukların sağlıklı gelişimlerinin devamı ve okul başarılarının sürekliliği için vazgeçilmez öğünlerden biri. Uzmanlar çocukluk çağında düzenli kahvaltı yapmanın akademik başarıyı arttıracağını konusunda ebeveynleri uyarıyor. Gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, çocukluk çağında düzenli kahvaltı yapmanın önemine dikkat çekti.

Kahvaltı sağlıklı vücut ağırlığını korumaya yardımcı oluyor

Kahvaltı güne iyi bir başlangıç yapabilmemiz için gereken enerji ve besinleri sağlar. Düzenli olarak kahvaltı yapmak sağlıklı vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur. Kahvaltı, öğrenme ve okul performansını desteklediği için özellikle yetersiz beslenme koşullarına sahip çocuklarda ayrı bir önem taşır. Çoğu genç ve çocuk, vücudun uzun süre aç kaldığı uykudan hemen sonra oldukça aktif olur. Sabah kahvaltı yapılmazsa beynin tek enerji kaynağı olan glikoz sağlanamamış olur ve yorgunluk, baş ağrısı, dikkat eksikliği ve algılamada sorunlar görülür. Kahvaltı bir önceki geceden sonraki uzun süreli açlığa son verir, vücudun günlük enerji ihtiyacını karşılamaya destek olur. Kahvaltı yapmadan güne başlamak verimi ve üretkenliği düşürür. Kahvaltıyı atlayan çocukların problem çözme becerileri azalır; düzenli kahvaltı alışkanlığı olanlarda ise okul başarısı artar, öğrenme ve anımsamayı içine alan birçok bilişsel işlev olumlu yönde etkilenir.

Çocukların kahvaltı alışkanlığı kazanması için neler yapılabilir?

Çocukların kahvaltıyı atlama nedenlerine bakıldığında en çok aile ile birlikte kahvaltı yapma alışkanlığı olmaması ve sabah uyanamama-vakit bulamama ile karşılaşılıyor. Çocuklar 3 yaşından itibaren anne ve babayı rol model almaya başlar, söylenenden çok davranışları tekrar eder. Bu nedenle çocuğunuza kahvaltı etmesini öğütlemek yerine onunla birlikte kahvaltı etmeniz alışkanlık kazanmasında faydalı olabilir.

Aileler biraz daha erken kalkıp çocuklarıyla birlikte kahvaltı hazırlamayı deneyebilir, çünkü çocuklar kendi hazırladıkları yemekleri yemekten keyif alır. Çocuklarla birlikte farklı tarifler denemek de yine çocukları kahvaltı yapmaya teşvik edebilir.

İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?

İdeal bir kahvaltı çocukların ihtiyacı olan günlük enerjinin bir kısmını karşılamalıdır. Yumurta, süt ve süt ürünleri, tam tahıllı ekmek, mevsim sebze ve meyvelerinden ve arada taze sıkılmış meyve-sebze sularından oluşan bir örüntü yeterli ve dengeli bir kahvaltıya örnek gösterilebilir. Yeterli ve dengeli bir kahvaltı çocuğun ihtiyacı olan makro ve mikro besin öğeleri (karbonhidrat, protein, yağ, kalsiyum, demir, vitaminler) ihtiyacını karşılamaya destek olur.

Eğer çocuğunuza okulda kahvaltı veriliyor ise öğretmenlerin denetiminde bu önemli öğünü düzenli tüketmesi sağlanmalı, zorlama ve cezalandırma yapılmamalıdır.

İşte çocuklar için örnek kahvaltı menüsü

Bir bardak süt, bir ince dilim beyaz peynir, 5-6 adet zeytin, bol domates, salatalık, yeşillik ve 1-2 dilim tam tahıllı ekmek.

Bir bardak süt, bir yumurta, 5-6 adet zeytin, bir dilim reçelli ekmek ve bir adet mandalina.

Bir bardak süt, fındık-fıstık ezmeli iki dilim tam tahıllı ekmek, 1-2 adet mandalina ya da 1 elma.

Bir bardak taze sıkılmış meyve suyu, tahin-pekmez, 2 adet ceviz, iki dilim tam tahıllı ekmek, 1 adet armut



