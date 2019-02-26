Çocuklarda kalp hastalığı vakalarındaki artış aileleri endişelendiriyor. Çocuklarda enfeksiyona bağlı olarak sonradan ortaya çıkabilen kalp hastalıkları olabileceği gibi anne karnında da kalp hastalığı olabilir. Son yıllardaki artış nedeniyle ebeveynler tarafından “Çocuklarda kalp hastalığı belirtileri nelerdir?” soruları sıklıkla aratılıyor. İşte detaylar…

ANNE KARNINDA KALP HASTALIĞI

Fetal Kardiyoloji de denilen anne karnındaki bebeğin kalp rahatsızlığı özellikle son yıllarda önem kazanan konuların başında geliyor. Türkiye’de yılda 10 binin üzerinde doğumsal kalp rahatsızlığı bulunan çocuk doğuyor. Doğduktan sonra ve ilerleyen zamanlarda ciddi kalp rahatsızlığı olan çocukların çoğunda cerrahi müdahale yapılıyor. Uzun süre hastanede tedavi görmeleri gereken bebeklerin ciddi şekilde bakımlarının yapılması gerekiyor. Türkiye’de Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde cerrahi tedavi uygulanıyor.

ANİ ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

Çocuklarda ani ölüme neden olan kalp hastalıklarının en sık görülen nedeni genetik geçiş gösteren ve ölümcül ritm bozukluklarına neden olan kardiyak iyon kanal hastalıklarıdır. Kalp kası hastalıkları da ritm bozukluklarına yol açarak ani ölüme neden olabiliyor.

ÇOCUKLARDA KALP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Çocuklarda öncül belirtiler özellikle eforla ortaya çıkan bayılma atakları, deniz veya havuzda bayılmalar, nöbet benzeri belirtilerdir. Böyle öyküsü olan çocuklarda kardiyak yönden tüm değerlendirmeler yapılmalıdır.

Hiçbir sebep olmasa bile süt çocukluk döneminde yani 2-3 yaş civarında bir çocuk kardiyoloğu tarafından EKO yapılması gerekiyor. Aileler çocukların gelişmelerinde yavaşlık, solunum yolu hastalıklarının tedaviye dirençli olması, nefes darlıkları, çabuk yorulma ve dudakta morarma gibi durumlarında mutlaka bir çocuk kardiyoloğuna danışması gerekiyor.

ÇOCUKLARDA KALP HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Uzmanlar, çocukların ekran başında 1-2 saatten fazla vakit geçirmenin kalp hastalığının habercisi olabileceği uyarısı yaparken, ebeveynlere çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi 1-2 saatle sınırlı tutmaları tavsiyesinde bulunuyor. Televizyon izleme süresi azalsa da mobil telefon ekranına bakma süresinin artıyor. Yaşları 8 ila 18 olan çocukların, akıllı telefonlar, tabletler, video oyunları ve televizyon dahil diğer ekran tabanlı eğlence cihazları ile günde yedi saatten fazla zaman harcıyorlar.

Çocukluk çağında TV başında geçirilen zamanla, çocuklarda görülen obezite arasında bağlantı olduğuna dair güçlü veriler var. Sağlıksız yiyeceklerin reklamı ile bir çocuğun televizyon izlerken atıştırması arasında da bağ görülüyor. Televizyon, cep telefonu ve bilgisayar ekranlarının, yeme davranışlarını etkilediğine dair araştırmalar çocukların, bir ekranın önünde yerken doyup doymadıklarını fark edemedikleri ortaya koydu.