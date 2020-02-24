Çocuklarda kepçe kulak problemi genetik bir sorun

Kepçe kulak, dünyada ve ülkemizde sıklıkla görülen, şekil bozukluklarının başında gelir. Bu durum bireyleri, küçük yaştan itibaren zorlar ve özgüven eksikliği başta olmak üzere birçok psikolojik soruna yol açabilir. Ameliyatının çok basit olduğu kepçe kulak sorununda erken müdahale çok kritiktir ve bireyin geleceğini etkiler. KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Kepçe kulak genetik bir sorun

“Kepçe kulak, toplumda lanse edilenin aksine sadece büyük kulak değildir.” diyen Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Kepçe kulak, kulakta yer alan kıkırdakların gevşekliğinden veya kıvrımların yetersizliğinden dolayı oluşan bir şekil bozukluğudur veya kulak kıkırdaklarının normalden daha büyük ve derin olmasıdır. Tamamen doğumsal bir sorun olan kepçe kulak genetiktir. Anne ve babada bu sorun varsa çocukta da bu sorunun görülme olasılığı artar” dedi.

Çocuklarda depresyona neden oluyor, okul başarısını etkiliyor

Ozan Seymen Sezen, “Konuyla ilgili gerçekleştirilen sosyolojik araştırmalara göre, çocukluk yıllarında ve özellikle ilkokul dönemlerinde, kepçe kulak probleminden dolayı kendisiyle alay edilen çocuklar, okuldan soğuma, derslerinde başarısızlık, özsaygı ve depresyon gibi psikolojik problemler yaşamaktadır. Bu durumlar da çocukların ilerleyen yıllardaki başarısını etkilemektedir” dedi.

Küçük yaşta ameliyat kulağın şekil alması açısından önemli

Kepçe kulak ameliyatının, ciddi riskler taşımayan basit bir cerrahi operasyon olduğunun altını çizen Seymen, “Bu operasyonda en ideal yaş, okul öncesi 5-6 yaş dönemidir. Ameliyatın küçük yaşlarda gerçekleştirilmesi, çocuklarda oluşabilecek psikolojik sorunları engellemiş olurken, hem de henüz sertleşmemiş olan kıkırdak dokuları sayesinde kulak daha kolay şekil almış olacaktır.

Bu yaşlarda hem kulak gelişimi tamamlanmış hem de tedavi açısından kulak oldukça esnek ve dikişlerle şekillendirilebilir yapıda olmaktadır. Fakat genel olarak genel anestezi altında uygulanması gereken bu ameliyat için mutlaka deneyimli, uzman, alanında iyi eğitim görmüş kişiler tercih edilmelidir. Kişi, çocukluk döneminde bu operasyonu geçirmemişse yetişkinliğin her döneminde bu ameliyatı olabilir.

Ameliyat, kulak arkasında sonradan iz bırakmayan ve dikiş alınmasını gerektirmeyen kesilerle yapılır. Ameliyattan sonraki 1 hafta kulak sargısı ve pansumanları yapılır. Daha sonraki 1 ay ise evde baş bantları kullanılması istenir.

Doktor, hasta üzerinde gereken incelemeyi yaptıktan sonra en uygun planlamayı ve yöntemini çizmiş olacaktır.” dedi.

Kepçe kulak ameliyatlarında başarı oranı yüzde 95

Sezen, “Genellikle işlem sonrasında aynı gün taburcu olunmaktadır. Şişme ve kan toplanmasını önlemek için cerraha göre değişmekle birlikte genellikle ıslatılmış pamuklar ile hafif baskılı bir pansuman uygulanır. Sargılar genellikle 2 veya 3 gün sonra açılır ve 2-3 hafta tenisçi bandı şeklinde bir elastik bant kulakların üzerine uygulanır. Kepçe kulak ameliyatlarında başarı oranları yaklaşık olarak yüzde 95 olarak karşımıza çıkar” dedi.

Çocuğunuzun psikolojisi için ihmal etmeyin!

Aileleri bu konuda bilinçli olmaya davet eden Ozan Seymen Sezen, “Aileler çocuklarının psikolojileri ve gelecekleri için bu problemi hafife almamalıdır. Sosyal hayattan soğuyan ve özgüven kaybı yaşayan çocuk basit bir kepçe kulak operasyonu ile bu sorundan kolayca kurtulabilir.

Sizin de çocuğunuz bu problemden dolayı sıkıntılar yaşıyorsa, en kısa zamanda alanında uzman ve deneyimli olan bir cerraha başvurarak gereken adımları atmalısınız” dedi.