Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı

Kitap okuma alışkanlığı olan çocukların bu sınavlarda da diğerlerine göre daha avantajlı olduğu gözlemlenmektedir. Kitap okuma alışkanlığının bu denli öneme sahip olduğunu bilen ebeveynler de “Eyvah! Benim çocuğum kitap okumuyor” diye düşünerek kaygılanmaktadır.

Peki, çocuklara kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz? Ebeveynler kitapları çocuklarla erken yaşlarda tanıştırmalıdır. Çocuğunuza aldığınız ilk kitap çocuğunuz okumayı öğrendiği zaman olmamalıdır. Erken yaşlarda çocuğunuza okuduğunuz kitaplar onun kitap okuma alışkanlığının temellerini oluşturacaktır. Hatta kitapların sayfalarındaki resimler üzerine konuşmak bile çocuğunuzun kitaplarla olumlu bir ilişki kurmasına yardımcı olacaktır. Okuduğunuz kitaplar sonrası çocuğunuzla hikâye hakkında konuşun. Sorular sorun ve onun size sorular sorması için alan yaratın. Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmanın en önemli yolu iyi bir model olmaktan geçer.

Çocuklar birçok davranış gibi kitap okumayı da görerek öğrenir. İşten eve gelip telefonu elinden bırakmayan, gözünü televizyondan veya bilgisayardan ayırmayan ebeveynlerin çocuğundan düzenli kitap okumayı beklemesi çok gerçekçi olmayacaktır. Çocuğunuzun ilgi alanına ve gelişim düzeyine uygun kitaplar seçmek kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında çok önemlidir. Bu seçimi yaparken de dikkat etmek gerekir. Çocuğunuza aldığınız kitabı önce siz ebeveynler okuyun. Okurken de bu kitap benim çocuğumun ilgisini çeker mi diye düşünün. Sadece popüler diye bir kitabı çocuğunuza okumayın. Unutmayın çocuğunuzun ilk kitaplarını seçmek konusunda rehber sizsiniz.

Evinizde farklı türde kitapların olduğu bir kitaplık olması çocuğunuzun okumaya karşı merakını destekleyecektir. Mümkünse çocuğunuzun kendi kitaplığını birlikte oluşturabilirsiniz. Okuduğu ve okuyacak olduğu kitapları birlikte yerleştirebilirsiniz. Kitap okuma konusunda çocuğa baskı, zorlama ve ısrarcılık yapmayın. Çocuğunuz kitaba başlayıp devamını okumak istemiyorsa o kitabı bir süre kitaplığınıza kaldırın ve daha sonra tekrar denemesi için ona zaman verin. Ailece ortak bir okuma saati belirleyebilirsiniz. Böylelikle çocuğunuzla geçirdiğiniz vakit de daha kıymetli olacaktır.