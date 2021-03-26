Çocuklarda kovid-19 ile influenza ayrımını yapmak çok zor

Son zamanlarda çocuğu öksüren, ateşi çıkan ya da boğazı ağrıyan her anne baba çocuğun koronavirüse yakalandığı noktasında endişe duyduğunu dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Habibe Duman, havaların serinlemesi ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonunun görülme sıklığının da artmaya başladığını söyledi. Duman, koronavirüs ve üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarının ayırt edilebileceği noktaları anlattı.

“KOVİD-19 İLE İNFLUENZA AYRIMINI YAPMAK OLUKÇA ZOR”

Kovid-19 ile influenza ayrımını yapmanın oldukça zor olduğuna dikkat çeken Dr. Habibe Duman iki hastalık arasındaki farkı şöyle açıkladı:

“Koronavirüs, soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen, kendi kendini sınırlayan enfeksiyon tablolarından, MERS ve SARS gibi daha ciddi enfeksiyonlara yol açan büyük bir virüs ailesidir. Damlacık yoluyla bulaşan bu virüs ayrıca enfekte bireylerin öksürme ve hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun ve göz mukozasına götürme sonucu da bulaşmaktadır. Son günlerde havaların serin seyretmesiyle birlikte okula başlayan çocuklarda da sık solunum yolu enfeksiyonları ile karşılaşılmaktadır. Bu durum benzer semptomlar yapan diğer solunum yolu virüsleri ile Covid-19 enfeksiyonunun ayırımını gerekli kılmıştır. İnfluenza gibi Covid-19 enfeksiyonunda da ateş, baş, ağrısı, kırgınlık ve öksürük görülebildiği için ayırımı oldukça zordur. Sistemik bulgulardan ishal, koku veya tat kaybı, nefes darlığı ise Covid-19 enfeksiyonunda sıklıkla görülmektedir. Diğer aile bireylerinde de benzer enfeksiyon bulgularının olması ve solunum sistemi bulgularına eşlik eden ishal, koku veya tat kaybının olması Covid-19 enfeksiyonu riskini güçlendirir ve ileri tetkik gereği doğurur.”

“MEVSİMSEL ALERJİLER HAFİF SEYİRLİDİR”

Baharın gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve mevsimsel alerjilerinde de arttığından bahseden İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Habibe Duman, “Bu iki hastalık durumunun yakınmaları burun akıntısı ve hapşırmadır. Soğuk algınlığı ve mevsimsel alerjilerde ateş, koku veya tat kaybı, ishal gibi yakınmalar yoktur. Hafif seyirlidir ve semptomatik tedaviye hızlı yanıt verir” dedi.

‘’MUTASYONLU VİRÜS İLE BİRLİKTE SEMPTOMLARA EKLEMELER YAPILDI’’

Mutasyonlu virüsün hızlı yayılması ile ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (CDC) de semptomlara yeni eklemeler yaptığını söyleyen Dr. Habibe Duman, “Son dönemde mutasyonlu virüslerin yayılması ile Kovid-19 vaka sayılarında da artışlar yaşanmaktadır. ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) de semptomlara yeni eklemeler yaparak en sık semptomlar arasında ateş, öksürük, nefes darlığı, üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat ve koku almada kaybını sıralamaktadır. Bazı mutantların daha hızlı yayıldığına dair veriler nedeniyle çift maske takılması, mesafe, el hijyenine dikkat edilmesi, kapalı ortamların sık ve uzun süreli havalandırılması ve toplumsal aşılanmanın önemi açıkça görülmüştür” diyerek sözlerini sonlandırdı.



