Çocuklarda Krup hastalığına dikkat

Çocuklarda en sık rastlanan akut üst solunum yolu tıkanmasıdır. Sonbahar ve kış aylarında görülme sıklığı artar. Çocukta havlamaya benzer kaba sesler görülmektedir. Krup, özellikle 6 ay - 6 yaş arasındaki çocuklarda ve 3 yaşından küçüklerde görülür. Bunun nedeni erişkinlerle karşılaştırıldığında bebekler ve küçük çocuklar, daha küçük hava yollarına sahip olduğundan çocuklarda ödem az miktarda olsada hava yolunun önemli derecede tıkanmasına ve solunum sıklığının artmasına neden olabilir.

Erkeklerde daha sık görülüyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lale Seren; hastalığın erkeklerde kızlara oranla daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Genellikle viral nedenlidir, ikincil gelişen bakteriyel enfeksiyon seyrektir. Ebeveynleri ani başlangıçlı bir enfeksiyon olması ve tekrarlaması endişelendirir…

Hastalığın ilk birkaç gününde burun akması, kuru öksürük, halsizlik gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri vardır; ateş yok ya da hafiftir. Belirtiler genellikle 3-7 gün sürer.

Dikkat! Krup bulaşıcıdır!

Hasta olan kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla havaya çıkan damlacıklarla ya da salya veya tükrükle bulaşan yüzeylerden direkt temasla bulaşır. Hastalar tipik olarak, özellikle geceleri uykudan uyandıran havlar tarzda öksürük ve eşlik eden nefes alırken ıslığa benzer sesli soluma (stridor) ile acil servise başvururlar.

Tıkanıklık arttıkça çocukta nefes almada güçlük, hızlı nefes alma, huzursuzluk, ağız etrafında, dudak ve tırnaklarda morarma görülebilir. Sonraki günler içerisinde nfeksiyon alt solunum yollarını etkiledikçe soluk vermede uzama ve hışıltılı solunum ortaya çkabilir. Belirtiler genelde gece çocuk yatar pozisyondayken ağırlaşır.

Hafif olgularda sadece ses kısıklığı ve burun tıkanıklığı görülürken; nefes alırken ıslığa benzer sesli solumanın görülmesi hastalığın ciddiyetini göstermede temel noktadır. Bol sıvı alımına özen gösterelim…

Antibiyotik kullanılmıyor

Viral nedenlere bağlı olduğundan tedavide antibiyotiklerin yeri yoktur. Çocuğun bulunduğu ortam belli aralıklarla havalandırılmalı ve serin olmalıdır . Ateş varsa, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bol sıvı alımı önemlidir. Ailelere öneriler; Hafif seyirli krup tedavisinde evde çocuğu sakinleştirmek, temiz ve serin hava almasını sağlamak çok önemlidir. Soğuk havalarda çocuğu giydirerek pencereyi açıp 10-15 dakika nefes alması sağlanabilir. Sıcak havalarda ise buzdolabının karşısında nefes almak çocuğu rahatlatabilir. Yüzde 5-10 hastada krup hastanede tedavi görmeyi gerektirir. Krup, tıbbi acil bir durumdur.

Eğer çocuğunuz da;

• Soluk alırken ıslığa benzer kaba seslerin duyulması artıyorsa,

• Solunum sıkıntısı varsa,

• Halsizlik, beslenmesinde bozulma olursa,

• Morarma ya da solukluk olursa,

• Yüksek ateş olması durumunda en kısa zamanda hastaneye başvurulmalıdır.