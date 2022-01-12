Çocuklarda kulak burun boğaz hastalıklarına dikkat!

Kulakta sıvı toplanması, tıp dilinde Efüzyonlu Otit olarak adlandırılan, ağrı-ateş olmaksızın kulak zarının arkasında, orta kulakta sıvı birikmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. En önemli belirtisi işitme kaybıdır. Ağrı-ateş gibi diğer belirtiler ve bulgular olmadığı için tanıyı koyabilmek için dikkatli olmak gerekir. Çocuğun televizyon izlerken sesi çok açmaya başlaması, çocuğu çağırırken yükses sesle çağırmak gerekmesi ya da dersleri çok iyiyken okul başarısında meydana gelen düşme kulakta sıvı toplanmasıyla ortaya çıkan işitme kaybına ilişkin ipuçları olabilir.

KULAKTA SIVI TOPLANMASI NASIL MEYDANA GELMEKTEDİR?

Çocuklar orta kulak iltihaplarına meğillidir. Orta kulak östaki borusu ile genize açılmaktadır. Bu yapının görevi orta kulağın havalanmasını ve drenajını sağlamaktadır. Östaki borusu çocuklarda erişkinlere göre daha kısa ve düz seyreder. Bu sebeple boğazdan iltihabı kulağa taşıması daha kolay olmaktadır. Bu sebeple viral enfeksiyonların çocuklarda kulağa geçmesi daha sık görülmektedir. Çocukların öğrenim çağında yaşıtlarından geri bırakmamak için işitme konusunda ebevynlerin takibi ve gözlemi oldukça önemlidir. Gerektiğinde, geç kalınmadan muhakkak doktora başvurulması önemlidir. Tedavi Süreci Çocuğunuza seslendiğiniz zaman göz kontağı kurmadığınız sürece cevap alamıyor musunuz? Televizyonun sesini çok mu açıyor? Bunların dışında yıl içerisinde sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, uykuda ağzı açık uyuyan çocuklarda kulakta sıvı birikmesi oldulça sık karşılaşılan bir durumdur.

Peki tedavi süreci nasıl planlanmalıdır?

Tedavi planlaması yapılırken alerji yönünden değerlendirilmesi ve gerekiyorsa ilgili testlerinin yapılması atlanmamalıdır. Orta kulakta sıvı birikmesi erken dönemde teşhis edildiği zaman ilaç desteği ile tedavi edilebilen bir durumdur. Ancak östaki borusunun tıkanmasına yol açabilen geniz eti büyümesi ve bademcik büyüklüğü durumlarında ilaç tedavisi sonuç vermediği durumlarda cerrahi tedaviye başvurmak gerekebilir. Erken teşhis ile kulak zarına tüp takılması sorunu büyümeden kolaylıkla çözmektedir. Kulak zarına konulan tüp, orta kulak ile dış ortam arasındaki basıncın dengelenmesini sağlar ve geçici bir süreliğine görevini yeterli yapamayan östaki borusunun işlevini görür. Kulaktaki negatif basınç ortadan kalkınca orta kulaktaki enfeksiyon düzelir, hücreler normal işlevini yapmaya başlar. Konulan tüp zaman içinde kulak zarından kendisi çıkmakta ve bu süre zarfında da orta kulaktaki sorun büyük oranda tedavi olmakta çocuk normal işitmesine ve sağlam kulak zarına sahip olmaktadır. Bademciklerin en önemli görevi solunum yoluyla boğaza kadar gelen mikropları filtrelemektir.

Ancak bazen bademciklerin kendisi enfekte olur ve iltihaplanan bademcikler şişer. Tıpta “tonsilit” adı verilen bademcik iltihabı özellikle çocuklar arasında sık görülen bir rahatsızlıktır. Bademciklerin şişmesine neden olan enfeksiyon boyun ağrısı, ateş ve baş ağrısına yol açabilir. Bu Belirtiler Varsa Çocuğunuz Bademcik Enfeksiyonu Geçiriyor Olabilir! Bademcikler üzerinde kızarıklık Hafif ateş Boğaz ağrısı Yutma zorluğu Burun akıntısı Öksürük Geniz akıntısı ön planda görülürken Bakteriyel Enfeksiyonlarda; -38-39 °C’nin üzerinde ateş Boğaz ağrısı Yutma zorluğu Bulantı, kusma Bazen karın ağrısı Kulağa vuran ağrı Eklem ağrıları Boyunda ağrılı beze (lenfadenopati) gibi bulgular görülebilir. Bademcik şişmesiyle birlikte yüksek ateş, titreme, kulaklara vuran ağrı, boyun bölgesinde bulunan lenf bezlerinde şişme, çocuklarda karın ağrısı, kusma görülüyorsa bu durum doktor tedavisi gerektirir. Bademcik iltihabı tedavisi için doktorunuz hastalığın şiddetine ve etkilediği alana göre antibiyotik önerebilir. Bademcikler sık sık iltihaplanıyor, nefes alıp vermeyi zorlaştıracak kadar büyüdüyse, yemek yerken yutmayı engelliyorsa, bademciklerde yaşanan sorunlar geniz eti sorunlarıyla birlikte görülüyorsa cerrahi bir operasyon gerektirebilir.

GENİZ ETİ (ADENOİD)

Geniz eti, burun ile boğaz arasında yer alır. Burundan hava yoluyla giren virüsleri yakalamak ve bu mikroplara karşı vücudun direnci için antikor üretimine yardımcı olur. Her çocukta geniz eti bulunur ama beklenen ergenlik yıllarına geldikçe dokunun küçülmesi veya kaybolmasıdır. Fakat bazen sık enfeksiyon hastalıkları geçiren çocuklarda geniz eti büyüyerek ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Böyle durumlarda doktorunuz geniz etinin ameliyatla alınmasını önerebilmektedir. Çocuklar, geniz eti ameliyatı sonrası daha sık hastalanmazlar. Çünkü geniz etinin görevlerinden biri olan vücudun mikroplara karşı ürettiği antikor oluşum görevini artık farklı dokular üstlenir.

GENİZ ETİ AMELİYATI OLMASI GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

Uyku bozukluğu, uykuda zor nefes alma Sık tekrarlanan geniz eti iltihabı Kendini ifade ederken zorlanma Nefes alırken ve hareket ederken zorlanma, yorulma.



