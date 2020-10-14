Uyarıyı hemen alan beyin ise göğüs ve karın kaslarına o maddenin uzaklaştırılması için komut verir. Bu nedenle kaslar kasılarak bu maddeleri uzaklaştırır. Ara sıra oluşan öksürükler oldukça olası bir durumdur. Öksürük sık sık oluyorsa ve kronikleşmiş ise buna dikkat etmek gerekir.

Çocuklarda bazı zamanlarda kuru öksürük meydana gelebilir. Bu öksürüklere ise pek çok etken neden olabilir. Kuru öksürüğü geçirmek için öncelikle öksürüğün nedeni belirlenmelidir. Buna göre öksürükleri geçirmek için de doktora gidilmelidir. Doktorun verdiği tedavi uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra soğuk algınlıklarından kaynaklanan kuru öksürüklerde öksürük şurubu antibiyotiklerden yararlanılır.

Astım hastalıklarından kaynaklanan kuru öksürüklerde ona özel ilaçlar kullanılabilir. Doğrudan öksürüklerin giderilmesi için boğaz spreyleri, öksürük şurupları ve pastiller kullanılabilir. Öksürüğün geçirilmesi için ılık bir duş almak da iyi olacaktır. Bunun yanı sıra ılık içecekler tüketmek de gerekir.

Çocuklarda kuru öksürüğün pek çok nedenleri vardır. Genellikle vücutta bulunan balgam, yabancı cisim solunum yollarını tahriş eder. Bu da kuru öksürüğe neden olmaktadır. Çocuklarda kuru öksürük çok sık kullanılabilir. Bu öksürüğün farklı nedenleri de olabilir.

Özellikle enfeksiyon, soğuk algınlığı ve grip neticesinde öksürük olabiliyor. Aynı zamanda mevsimsel geçişlerde de alerjen durumlarda öksürük olabiliyor. Çocuklarda oluşan kronik öksürüklerin nedeni genellikle astımdan kaynaklanabilir. Bu nedenle çocuklarda öksürük kronik bir hale geldiğinde mutlaka bir doktora görünülmesinde fayda vardır.

Tedavisi ve iyi gelen çözümler

Çocuklarda meydana gelen kuru öksürüklerde doğru tedavi yöntemleri uygulanabilir. Buna göre geniz akıntısı ile ortaya çıkan öksürüklerde bol bol sıvı tüketilmelidir. Kış soğuklarından kaynaklanan öksürüklerde sıcak içecekler tüketmek gerekir. Bunun yanı sıra kullanılan pastiller boğazı uyuşturarak öksürük refleksini de azaltır. Aynı zamanda sıcak bitki çayları ile öksürüğün de önüne geçilebilir.

Sıcak bir duş alındığında öksürüğün de hafiflediği görülmektedir. Öksürüklerde bal kullanılabilir. Bal boğazı da yumuşatır. Bunun yanı sıra sıcak havlu göğüs kafesine konulduğunda öksürüğü de hafifletebilir. Öksürüğü önlemek için pek çok farklı seçenek rahat bir şekilde kullanılabilir.

Öksürükler nasıl geçer?

Ani oluşan öksürükleri gidermek için bazı metotlar kullanılmalıdır. Buharlı sıcak bir duş alındığında bu öksürüğe iyi gelecektir. Aynı zamanda sıcak çaylar ile birlikte pastillerin kullanımı da öksürüğe iyi gelebilir. Öksürük kronik bir hale gelmiş ise doktor kontrolünde ilaçlar yazılmalıdır. Ayrıca balgam söktürücü ilaçlar ile birlikte öksürük hafifletilir. Bunun ardından öksürük baskılayıcı ilaçlar da rahat bir şekilde kullanılabilir. Bu şekilde öksürüklerin de önüne geçilebilecektir. Alerjik öksürüklerde ise uygun ilaçlar kullanılmalıdır. Öksürük oluştuğunda göğüs kafesine sıcak havlular konulabilir. Sıcak kompres ile boğaz da yumuşatılır. Aynı zamanda boğazda bal kullanımı da boğazı yumuşatır.

Kuru öksürük ile ilgili detaylar

Kuru öksürüğün ortadan kaldırılması için öncelikle öksürüğün nedeni belirlenmelidir. Öksürüğün nedenine göre tedavi de belirlenir. Soğuk algınlıklarından kaynaklanan öksürüklerde antibiyotikler kullanılabilir. Bu şekilde bakteri kaynaklı öksürüklerin önlenmesi sağlanır. Ayrıca astım hastalarının belli aralıklı ataklarında doğru ilaçlar kullanılmalıdır.

Reflü hastalarında öksürük antiasitlerden de kaynaklanabilir. Kuru öksürüklerin önlenmesi için ise pastiller kullanılabilir. Pastiller boğazı yumuşatarak bir rahatlama sağlar. Bunun yanı sıra öksürük şurupları ile birlikte öksürük tedavisi de doğru bir şekilde yapılabilir. Aynı zamanda öksürük önleyici bitkisel sıcak içecekler de rahat bir şekilde tüketilebilir.

Kuru öksürüğü önlemek için evde bazı önlemler alınabilir. Sıcak bir duş alınarak boğaz rahatlatılır.

Sonrasında ise sıcak ve rahatlatıcı bitkisel çaylar tüketilebilir. Alerjik durumlarda da öksürükleri ortadan kaldırmak için doğru ilaçlar kullanılmalıdır. Kuru öksürükleri ortadan kaldırmak için soğuk su yerine ılık su içmek daha iyi olacaktır. Aynı zamanda dondurma ve ya soğuk içecekler kesinlikle tüketilmemelidir.

Ayrıca bol bol su içilerek hava mutlaka nemlendirilmelidir. Bulunulan odayı sık sık havalandırmak da öksürüğü önler.







