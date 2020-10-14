Bebeklerde löseminin belirtileri nelerdir?

Bebekler kendilerini ifade edemedikleri için hastalandıkları zaman anne, baba, bakıcı veya ilgili bireyin bebekte değişiklikleri anlaması gerekir. Bir bebek çok kolay lösemiye yakalanabilir ve belirtilerini hızla gösterir.

Çocuklarda ve bebeklerde ortaya çıkan belirtiler birbirine benzer. Bu belirtilere anemi (kansızlık), sürekli yaşanan enfeksiyon durumları, vücutta bazı bölgelerde morarma, özellikle burun ve diş eti kanaması örnek verilebilir.

Vücutta küçük yuvarlaklar halinde şişlik, iştahsızlık, şiddetli karın ağrıları ve hızlı kilo verme lösemi belirtileridir. Sık sık öksürmek, nefes almakta zorluk çekmek, baş ağrısı, kusma, nöbet geçirme gibi etkileri de mevcuttur.

Löseminin diğer belirtileri arasında deri dökülmesi, aşırı yorgunluk sebebiyle uzun uyku halleri, konuşma zorlukları da bulunur. Bir bebek kendini iyi hissetmediği zaman kendisine bakan kişilere bunu hissettirir. Belirti gösteren çocukların en kısa sürede doktora görünmesi gerekir.

Lösemi olan bebekler, aileleri tarafından belirli şikayetlerle doktora götürülmüş olur. Bir doktorun bebek hastada olan lösemiyi tespit edebilmesinde hastanın öyküsünü dinlemesi, büyüyen lenf bezlerini kontrol etmesi gerekir.

Bebeklerin belirtileri hızlı göstermesi doktorun teşhisini kolaylaştırmaktadır. Kan sayımı yapılarak vücutta lösemi olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca periferik yayma testi uygulanarak anormal kan hücresi olup olmadığı anlaşılır. Lösemi, kemik iliğiyle ilgili bir hastalık olduğu için en doğru tanı, kemik iliğinin patoloji sonucuna göre konulur.

Bebeklere konulan lösemi teşhisinin ardından tedavi yöntemleri uygulanmaya başlar. Hastalığın ilerleme durumuna göre risk tanısını konulur. Doktorun uygulayacağı tedavi yöntemleri bebeğe bağlı olarak yoğunluk ve uzunluk değiştirebilir.

Löseminin ilk tedavisi damar ve ağızdan verilebilen kemoterapi ilaçlarıyla yapılır. Vücuttaki hasarın durumuna göre beyin omurilik sıvısı için de kemoterapi uygulanabilir. Zayıflayan bağışıklık sistemini eski haline döndürmek için kanser ilaçları ve radyoterapi de uygulanabilir.

Lösemide morali yüksek tutmak çok önemlidir. Bu dönemlerde bebeklerle sık sık eğlenmek, ilgilenmek gerekir. Kemoterapinin haricinde verilebilecek kan ilaçları ve moral yükseltici aktiviteler bebeklerin sağlıklarını olumlu yönde değiştirebilir.

Hastalara tedavi amaçlı kemik iliği nakli de yapılabilmektedir. Öncelikle aile içi ve yakın akrabadan bulunan iliklerin uygunluğu belirlenir ve buna göre nakil gerçekleştirilir. Yabancı bir insandan yapılan nakiller de bebeğin hastalığıyla mücadelesinde başarılı sonuç verebilir. Her nakilde olduğu gibi kemik iliği naklinde de yan etkiler mevcuttur. Hastalığın tekrarlama riski de bulunur.

Bebeklerde löseminin erken teşhisinin önemi

Lösemi, ölümcül bir hastalık olduğu için kendisine yakalanan herkes için hayati risk oluşturmaktadır.

Löseminin asıl sebebi kontrolsüz hücre büyümesidir. Bu durum ne kadar erken fark edilirse bebekler için o kadar iyi olur.

Erken teşhis konan kanser hastalarında daha yüksek oranda bir iyileşme söz konusudur. Kanser hücrelerin kontrolsüz çoğalması tüm vücuda yayıldığı taktirde tedavisi zorlaşır. Hastalığın henüz en başındayken konan erken tanı sayesinde bebeklere daha uygun tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Kemoterapi, erken tanı konulan bebeklerde vücutta daha etkili olur. Henüz tam olarak yayılmamış ve belli bir bölgede kalmış hücrelerin öldürülmesi kolaylaşır. Ayrıca hastalığın ilerlemesiyle birlikte kullanılan dozlar da artacağı için bebeklerin vücut yorgunluğu, ilaç yan etkilerini gösterme olasılıkları azalır.











