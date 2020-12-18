Çocuklarda öksürüğü kesen doğal yöntemler

Çocuklarınızda meydana gelen inatçı öksürüğü vermiş olduğumuz tariflere uyarak deneyebilirsiniz. Ancak bu tarifleri denemeden önce çocuğunuzun bu maddelere alerjisi olup olmadığından emin olmanız gerektiğini unutmayın.

Bu biraz iğrenç görünebilir, ancak soğan bir soğuk algınlığı, öksürük, yüksek ateş ve boğaz ağrısını etkili bir şekilde iyileştirmeye yardımcı olabilir. 3 küçük soğanı ve yarım kafa sarımsağı ince ince doğrayın, yaklaşık bir litre süte koyun ve ısıtın. Karışımı her şey yumuşayana kadar pişirin, ardından ocaktan alın ve süzün. Tadı iyileştirmek için biraz bal ekleyebilirsiniz.

Ananas suyu

Ananas, güçlü antienflamatuar özelliklere sahip bromelain adlı bir element içerir. Ananas suyu boğazdaki mukusu azaltabilir ve öksürüğü hafifletebilir. Yine de, bazen sadece meyve suyunun kendisi bunu gidermek için yeterli olmayabilir. Bu durumda, meyve suyuna biraz zencefil ve bal ekleyebilirsiniz. Bu yöntemi kullanmadan önce çocuğunuzun ananasa alerjisi olmadığından emin olun.

Zencefil karışımı

Bu güçlü ev çaresini evde bulunan malzemelerle yapmak kolay. Biraz un, bal ve zeytinyağı ile bir yemek kaşığı öğütülmüş zencefil (veya zencefil tozu) karıştırmanız gerekir. Karışımın bir kısmını bir peçeteye koyun ve bir bandaj kullanarak çocuğunuzun göğsüne uygulayın. Yatmadan yaklaşık 3 saat önce uygulayın.

Uyarı: Tahrişi önlemek için hassas cilde sahip çocuklarda bunu kullanmayın.

Zerdeçal sütü

Zerdeçal sütü, antiseptik özellikleriyle tanınan doğal bir soğuk algınlığı ve öksürük ilacıdır. Bunu yapmak için biraz süt ısıtmanız ve üzerine bir kaşık zerdeçal tozu eklemeniz gerekecek. İyice karıştırın ve yatmadan önce çocuğunuza verin.

Tuzlu su gargarası

Tuzlu su gargarası, boğaz ağrısının semptomlarını geçici olarak hafifletebilir. Tek yapmanız gereken, 1/4 ila 1/2 çay kaşığı tuzu bir bardak suya (tercihen ılık) eklemek ve çözünmesi için karıştırmaktır. Daha iyi sonuçlar için, çözeltiye bir çay kaşığı karbonat da ekleyebilirsiniz.

Not: Bu suyu yutmamalarını veya yanlışlıkla boğulmamalarını sağlamak için daha büyük çocuklara bu gargarayı vermek daha iyidir.

Ilık duş

Ilık bir duş, öksürüğün arkasındaki mukusu ve tıkanıklığı gevşetmeye yardımcı olduğu için gece öksürüğünü hafifletmeye yardımcı olabilir. Sıcak duş suyunu başlatabilir, banyoyu kapatabilir ve banyo buharlı hale gelene kadar bekleyebilirsiniz. Sonra çocuğunuz duş almaya hazır. Daha iyi sonuçlar için duş buharına birkaç damla okaliptüs yağı da ekleyebilirsiniz.





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