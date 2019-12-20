Çocuklarda öksürük başka hastalıkların habercisi olabilir

Kış ayları ile birlikte çocuk, genç ve yaşlı hemen hemen her yaş grubunda öksürük şikayetleri arttı. Soğuk algınlığı belirtilerini yaşayanlar arasında özellikle çocuklar riskli grup içinde yer alıyor. Uzmanlar çocuklarda soğuk algınlığına bağlı öksürük şikayetlerinin çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Çocuklarda tekrarlayan öksürükler konusunda uyarılarda bulunan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Tekrarlayan üst hava yolu enfeksiyonları ya da öksürük, çocuklarda en fazla ilaç kullanımı nedenlerindendir. Böyle durumlarda alerjik hastalıkların zeminde olabileceği unutulmamalıdır” dedi.

Öksürük başladığında çocuklarınıza sürekli ilaç vermeyin

Günümüzde en büyük sağlık sorunlarından birinin sık antibiyotik kullanımı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Özellikle tekrarlayan üst hava yolu enfeksiyonları ya da öksürük, çocuklarda en fazla ilaç kullanımı nedenlerindendir. Böyle durumlarda alerjik hastalıkların zeminde olabileceği unutulmamalıdır” diye konuştu.

Çocuklarda öksürük şikayetlerinde doğru teşhis konulmalı

Doğru teşhis konulmadan kullanılan antibiyotiklerin daha riskli bir duruma yol açtığını vurgulayan Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Gereksiz kullanılan ilaçlar, vücutta istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Gereksiz antibiyotik kullanılması, çocuğun bağışıklık sisteminin ve normal bağırsak florasının baskılanmasına ve bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirip etkinliğinin azalmasına yol açabilir. Bu da çocuğun gerçekten antibiyotiğe ihtiyacı olduğu durumlarda, antibiyotiklerin etkisiz ve yetersiz kalmasına neden olur. Kontrol altına alınmış alerjik süreç, sık hastalıkları önlediği gibi gereksiz ilaç kullanımının da önüne geçecektir” şeklinde konuştu.

Bağışık güçlendirici ilaçlar bilinçsizce kullanılmamalı

Tedavisiz kalan çocuklarda sürekli hapşırık, burun tıkanıklığı ve burun kaşıntısına bağlı olarak uyku kalitesinde bozulma, kronik yorgunluk nedeniyle okul başarısında düşüklük ve isteksizliğin de görülebileceği uyarısında bulunan Doç. Dr. Mehtap Kılıç, özellikle kreşin ilk yılında daha çok belirti vermeye başlayan alerjik hastalıklardan şüphe etmek ve bu açıdan değerlendirme yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Uygun koruyucular ile daha az ilaçla daha sağlıklı geçen bir okul dönemi sağlanabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Mehtap Kılıç şu bilgileri verdi:

“Diğer yandan gerçekten bakteriyel enfeksiyonlar ile sık antibiyotik kullanımı gerekiyorsa, mutlaka bağışıklık sisteminin değerlendirilmesi gerekir. Çocuklarda bağışıklık güçlendirici adındaki ilaçların bilinçsizce kullanımı, istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Eğer çocuğunuzun yaşıtlarına göre daha sık hastalandığını ya da iyileşme sürecinin daha uzun sürdüğünü düşünüyorsanız, altta yatan alerjik ya da bağışıklık sistemi hastalıklarının değerlendirilmesini önemseyin.”