Çocuklarda omurga eğriliği: 3 farklı ameliyat yöntemi var

1) FÜZYON CERRAHİSİ

Bir ya da daha çok omurun, aralarında hareket kalmayacak şekilde birbirine birleştirilmesine füzyon adı verilir. Ergenlik döneminde nedeni bilinmeyen skolyoz tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Eğriliğin yerleşim yerine göre sırt veya belin orta hattına cerrahi kesi yapılır. Ardından füzyon yapılacak bölge içindeki omurlara vidalar konulur. Vidaların doğru yerde olduğu filmler ile kontrol edilir. Daha sonra 2 adet sert çubuk, vidaların içine yerleştirilir ve düzeltme yapılır. Düzeltme esnasında omurilik ve sinirlerin bütünlüğü bir ekrandan izlenir. Yeterli düzeltme sağlandıktan sonra cerrahi alana hastanın kendisinden alınan veya kadavralardan temin edilen ya da sentetik kemik parçalar konulur. Bu dışarıdan eklenen kemik, kırık iyileşmesi gibi zaman içinde sabitlenmiş omurların birbirine kaynaşmasını, birleşmesini sağlar. Düzeltme ve kemik yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra film kontrolü yapılır ve cerrahi yara estetik dikiş ile kapatılır.

2) BANT İLE GERDİRME YÖNTEMİ

Seçilmiş hastalara uygulanabilen, henüz gelişmekte olan bir yöntemdir. En önemli özelliği hareket avantajı sağlamasıdır. Büyüme potansiyeli olan çocuklarda tercih edilir. Eğri bir şekilde büyümekte olan omurgaya, çevresine bant yerleştirilip gerdirilerek müdahale edilir. Müdahale sonrasında çocuk büyümeye devam ederken omurga giderek olması gereken şekle kendiliğinden erişir. Ameliyat, koltuk altından başlamak üzere belli aralıklarla küçük kesiler (minimum 1 cm, maksimum 3 cm) yapılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemin klasik füzyon yöntemine göre avantajları şunlar: Büyümeyi engellemez. Hareketi korur. Sırt ve belde kesi izi bırakmaz. Kapalı bir ameliyat olduğu için iyileşme daha hızlıdır.

3) UZAYAN ÇUBUKLAR

Büyüyen çocuklarda korse tedavisi eğriliği durduramazsa omurgaya yerleştirilen vida-çubuk sistemleri ile füzyon işlemi uygulamadan eğrilik düzeltilmeye ve çocuğun büyümesinin devamına çalışılır. Çocuk büyümesini tamamlayınca füzyon işlemi ile tedavi sonlandırılır. Bu yöntemin adına “uzatılabilen çubuklar sistemi” denir. Bu yöntemde periyodik olarak (6 ayda bir) uygulanan ameliyatlar ile mevcut çubuklar uzatılarak eğriliğin tekrar tekrar düzeltilmesi gerekir. Tedavi, ideal olarak ergenlik sonuna kadar yürütülür; büyümenin azaldığı veya durduğu zaman da artık omurgaya füzyon işlemi uygulanır. Uzatılabilen çubuklar sisteminde en önemli gelişme tekrarlayan ameliyatlara gerek kalmadan dışarıdan uzatılabilen manyetik çubuklar sisteminin olması. Bu yöntemde omurgaya yerleştirilen özel çubuklar daha sonra poliklinik şartlarında anesteziye gerek olmadan ve ağrı oluşturmadan dışarıdan yaratılan bir manyetik alan aracılığıyla kontrollü olarak uzatılabiliyor. Böylelikle tekrarlayan ameliyatlar yerine tek ameliyat sonrasında periyodik uzatmalar ile eğriliğin ilerlemesi kontrol ediliyor.

Operasyon sonrası süreç nasıl olur?

Korse ve egzersiz tedavisinin yeterli olmadığı, eğriliğin 40-45 derece üzerinde olduğu ve ilerlemeye devam ettiği durumlarda cerrahi müdahale gerekli. Genellikle hasta ameliyatın ertesi günü ayağa kalkıp yürümeye başlar. 3-4 gün içinde hastaneden taburcu edilir. Okula dönüş süreci 2-4 haftadır, spora dönüş süreci ise sporun çeşidine bağlı olarak 3-12 aydır. Iyileşme sürecinde hasta nadiren 2-3 ay boyunca korse kullanır.