Çocukluk Çocuklarda omurga eğriliği: 3 farklı ameliyat yöntemi var

Çocuklarda omurga eğriliği: 3 farklı ameliyat yöntemi var

Çocukluk

Çocuklarda omurga eğriliği: 3 farklı ameliyat yöntemi var

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay anlatıyor...HAZIRLAYAN: Özgür Gökmen Çelenk

02 Temmuz 2021, Cuma 13:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

1) FÜZYON CERRAHİSİ 

Bir ya da daha çok omurun, aralarında hareket kalmayacak şekilde birbirine birleştirilmesine füzyon adı verilir. Ergenlik döneminde nedeni bilinmeyen skolyoz tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Eğriliğin yerleşim yerine göre sırt veya belin orta hattına cerrahi kesi yapılır. Ardından füzyon yapılacak bölge içindeki omurlara vidalar konulur. Vidaların doğru yerde olduğu filmler ile kontrol edilir. Daha sonra 2 adet sert çubuk, vidaların içine yerleştirilir ve düzeltme yapılır. Düzeltme esnasında omurilik ve sinirlerin bütünlüğü bir ekrandan izlenir. Yeterli düzeltme sağlandıktan sonra cerrahi alana hastanın kendisinden alınan veya kadavralardan temin edilen ya da sentetik kemik parçalar konulur. Bu dışarıdan eklenen kemik, kırık iyileşmesi gibi zaman içinde sabitlenmiş omurların birbirine kaynaşmasını, birleşmesini sağlar. Düzeltme ve kemik yerleştirilmesi tamamlandıktan sonra film kontrolü yapılır ve cerrahi yara estetik dikiş ile kapatılır. 

2) BANT İLE GERDİRME YÖNTEMİ

 Seçilmiş hastalara uygulanabilen, henüz gelişmekte olan bir yöntemdir. En önemli özelliği hareket avantajı sağlamasıdır. Büyüme potansiyeli olan çocuklarda tercih edilir. Eğri bir şekilde büyümekte olan omurgaya, çevresine bant yerleştirilip gerdirilerek müdahale edilir. Müdahale sonrasında çocuk büyümeye devam ederken omurga giderek olması gereken şekle kendiliğinden erişir. Ameliyat, koltuk altından başlamak üzere belli aralıklarla küçük kesiler (minimum 1 cm, maksimum 3 cm) yapılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemin klasik füzyon yöntemine göre avantajları şunlar: Büyümeyi engellemez. Hareketi korur. Sırt ve belde kesi izi bırakmaz. Kapalı bir ameliyat olduğu için iyileşme daha hızlıdır. 

3) UZAYAN ÇUBUKLAR

 Büyüyen çocuklarda korse tedavisi eğriliği durduramazsa omurgaya yerleştirilen vida-çubuk sistemleri ile füzyon işlemi uygulamadan eğrilik düzeltilmeye ve çocuğun büyümesinin devamına çalışılır. Çocuk büyümesini tamamlayınca füzyon işlemi ile tedavi sonlandırılır. Bu yöntemin adına “uzatılabilen çubuklar sistemi” denir. Bu yöntemde periyodik olarak (6 ayda bir) uygulanan ameliyatlar ile mevcut çubuklar uzatılarak eğriliğin tekrar tekrar düzeltilmesi gerekir. Tedavi, ideal olarak ergenlik sonuna kadar yürütülür; büyümenin azaldığı veya durduğu zaman da artık omurgaya füzyon işlemi uygulanır. Uzatılabilen çubuklar sisteminde en önemli gelişme tekrarlayan ameliyatlara gerek kalmadan dışarıdan uzatılabilen manyetik çubuklar sisteminin olması. Bu yöntemde omurgaya yerleştirilen özel çubuklar daha sonra poliklinik şartlarında anesteziye gerek olmadan ve ağrı oluşturmadan dışarıdan yaratılan bir manyetik alan aracılığıyla kontrollü olarak uzatılabiliyor. Böylelikle tekrarlayan ameliyatlar yerine tek ameliyat sonrasında periyodik uzatmalar ile eğriliğin ilerlemesi kontrol ediliyor.

Operasyon sonrası süreç nasıl olur?

Korse ve egzersiz tedavisinin yeterli olmadığı, eğriliğin 40-45 derece üzerinde olduğu ve ilerlemeye devam ettiği durumlarda cerrahi müdahale gerekli. Genellikle hasta ameliyatın ertesi günü ayağa kalkıp yürümeye başlar. 3-4 gün içinde hastaneden taburcu edilir. Okula dönüş süreci 2-4 haftadır, spora dönüş süreci ise sporun çeşidine bağlı olarak 3-12 aydır. Iyileşme sürecinde hasta nadiren 2-3 ay boyunca korse kullanır.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Evcilik oyunları için yaratıcı etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Bircan Tavas
Çocuğa 'aşkım, sevgilim' demenin zararı nedir?
Bircan Tavas
Büşra Eracun Akkaya
Sezaryen doğum sonrası normal doğum yapmak mümkün mü?
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
Ezgi Konucu
Çocuğunuza güvenin
Ezgi Konucu
Pedagog Levent Kahraman
Sessiz tiyatro
Pedagog Levent Kahraman
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Deterjanlar çocuklarda zehirlenme vakalarını artırıyor