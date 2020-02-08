Çocuklarda ortakulak iltihabı besleme alışkanlıklarından kaynaklanıyor

Sonbahar ve daha çok kış aylarında orta kulak iltihabı geçirme riski ve sıklığı artıyor. Bu aylarda; grip, nezle, sinüzit, farenjit ve bademcik iltihapları daha sık görülüyor. Tüm bu enfeksiyonlar çocuklarda östaki borusunun çalışmasını bozarak aynı zamanda mikrobiyal geçişi artırıyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, özellikle tekrarlayan orta kulak iltihabında birçok farklı etken olmakla birlikte yapılan bazı beslenme hatalarının da önemli bir yeri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Doğan, bu nedenle çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihabı varlığında beslenme alışkanlıklarının mutlaka sorgulanması ve düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yatmadan önce yemek boğaz reflüsüne neden oluyor

Orta kulakta enfeksiyona nedenlerinden birinin de östaki borusunun kapanması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğan, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarının dışında reflü de östaki borusunun kapanmasına neden oluyor" dedi. Özellikle yemek yedikten hemen sonra yatılmasının hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda boğaz reflüsüne neden olabileceği konusunda uyaran Prof. Dr. Doğan, "Çocukların anatomileri gereği yukarıya gelen mide sıvısı östaki borusuna temas eder ve bu bölgede meydana gelen ödem (şişlik) nedeniyle orta kulağın havalanması bozulur. Havalanamayan orta kulakta sıvı birikmeye başlar ve buraya ulaşan enfeksiyon etkenleri orta kulak iltihabına yol açar.” diye konuştu.

Bebekleri yatarken beslenmelerini sağlamak tehlikeli

Orta kulak iltihabıyla sonuçlanabilen bir diğer önemli hatalı beslenme davranışının bebekleri yatay pozisyonda emzirmek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, "Bebek yatarken biberonu verip bu şekilde beslenmelerini sağlamak da bebeklerin anatomileri nedeniyle sütün orta kulağa ulaşmasına yol açabiliyor. Bu durumda, "süt otiti" olarak tanımlanan orta kulak iltihabı meydana geliyor." şeklinde konuştu.

Biberon kullanımı orta kulak iltihabı için risk oluşturuyor

Yenidoğan bebeklerde anne sütünden geçen maddelerin sağladığı bağışıklığın akut otitis media gelişimini önlediğini hatırlatan KBB Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan biberon kullanımının da çocuklarda orta kulak iltihabı için risk oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Anne sütü alan çocukların beslenme sırasındaki pozisyonu, biberonla beslenen çocuklarınkine oranla östaki tüpünün normal fonksiyon yapması için daha uygundur. Bu nedenle anne sütü emen çocuklarda orta kulak iltihabı, biberonla beslenen çocuklara oranla daha az görülmektedir”