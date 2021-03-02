Çocuklarda ortopedik sorunlar

SIRTTA TÜYLENME ARTIŞI OMURGA EĞRİLİĞİ İŞARETİ

SKOLYOZ NEDİR?

Normalde omurgamız dümdüzdür, herhangi bir dönüklük yoktur. Skolyoz omurganın S ya da C şeklinde olması, beraberinde de omurgada dönüklük olmasıdır. Skolyozlu hastalarda bu olağan dışı eğrilik nedeniyle omuzların aynı hizada olmaması, kaburga kamburluğu, gövde kayması, bel kavisinde asimetri görülebilir.

SEBEPLERİ NELER?

Pek çok nedeni olabilir. Doğuştan gelebilir. Kas hastalıkları ya da serebral palsi gibi sinirsel hastalıklara bağlı ortaya çıkabilir. Ama çoğunlukla nedeni belli değildir. Daha çok ergenlikte ortaya çıkar ve erken müdahale edilmezse görüntü bozukluğunun yanı sıra kalp ve solunum sisteminde de hasarlara yol açar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sırtta tüylenme artışı, renk değişimleri ve gamzeler.

Denge problemleri.

Öne eğilmede sırt çıkıntıları oluşması.

Omuz hizasının birbirine eşit olmaması.

Bel ya da kalçalarda yan duruş.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Sıfır ila 25 derece arası olan skolyozlarda hasta takip edilir. 35 dereceye kadar olan skolyozlarda korse tedavisi yapılabilir. Korse, başlangıçta günde 23 saat takılır ve skolyozun başladığı yaşa göre uzun süre kullanmak gerekebilir. Omurga eğimi 40 derecelik bir açıdan fazlaysa cerrahi müdahale yapılabilir. Cerrahi tedavi omurlara yerleştirilen vidalar ve bunları birleştiren çubuklarla yapılır. Zamanında ve uygun hasta seçimiyle yapılan ameliyatla hastanın omurgası dümdüz olur, herhangi bir estetik problem yaşamaz, profesyonel spor hariç yaşıtlarının yaptığı her türlü spor faaliyetini yapabilir, ileride evlenebilir ve çocuk sahibi olabilir.

AMELİYAT SONRASI NASILDIR?

Her skolyoz tipinin ameliyat sonrası bakımı farklı. Nedeni bilinmeyen skolyoz tipinde kendiliğinden emilen estetik dikişlerle yara kapatılır. Ağrı için 2-3 gün kontrollü ağrı kesiciler kullanılır. Her şey olağan seyrederse ameliyat sonrası ortalama 4’üncü günde hastaneden çıkılabilir. Bir hafta sonra yıkanmaya izin verilir. Genelde ameliyat sonrasında korse kullanmaya gerek yok.

KİLOLU ÇOCUKLARDA GEÇ FARK EDİLİYOR

Skolyozun fark edilebilmesi için omurga eğriliğinin belli bir açının üzerinde olması gerekir. Bel bölgesindeki skolyoz 30-35 derecelik eğriliğe kadar fark edilemeyebilir. Özellikle kilolu çocuklarda skolyoz zayıf çocuklardan daha geç fark edilir. Bu arada çapraşık ya da dönük diş gibi ortodontik problemi olan çocuklarda skolyoza daha sık rastlıyoruz.

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