Çocuklarda psikolojik sağlamlık

Çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun olarak karşılaştıkları zorluklar onların problemler karşısında çözüm üretmelerine ve gelişmelerine yardımcı olabilir. Çocukların deneyimledikleri zorluklar onların psikolojik sağlamlıklarını geliştirir. Psikolojik sağlamlık, çocukların olumsuzluklara karşı hazır olma, zorlu durumlara uyum sağlama ve bu durumlarla başa çıkabilme kapasiteleri olarak tanımlanır. Psikolojik sağlamlık çevre ile olan etkileşim sayesinde şekillenip değişkenlik gösterebilir.

Psikolojik sağlamlığı desteklemek mi peki nasıl?

Çocukların karşılaştığı zorlukları yok edemeyiz ancak onlarla nasıl başa çıkabileceklerine dair beceriler kazandırabiliriz. Bu beceriler her zaman öğrenilebilir ve sosyal çevre tarafından da desteklenebilir. Psikolojik sağlamlığı desteklemek için bazı tavsiyeler; n Psikolojik sağlamlığın gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri çocuğun çevresinde duygusal olarak var olan, tutarlı ve sevgi dolu ilişkiler kurabileceği en az bir yetişkinin varlığıdır. Stres durumunda ortaya çıkan tepkiler duyarlı bir yetişkinin varlığı halinde daha kolay dönüşebilir. Anne, baba, öğretmen ya da aile büyükleri çocuğun hayatına etki edebilecek duyarlı yetişkinler olabilirler. Çocuğunuzun yeni şeyler denemesine izin verin. Süreçte harcadığı çabalara vurgu yapın. n Egzersiz yapması için fırsatlar sağlayın. Egzersiz yapmak beynin stresli durumlara karşı güçlenmesinde rol oynar. Yeterli uyku ve sağlıklı beslenme için özendirici olun. Duygularını tanıması, ifade etmesi ve yönetmesi konusunda destekleyici olun. Yoğun ve zorlayıcı duyguların dönüşebileceğini fark etmesini sağlayacak yaşantılar sunun. Çocuklara kendi düzeylerine uygun hedefler koymayı öğretin. Hedef belirlemek, belirli bir göreve odaklanmayı ve zorluklarla baş edebilmeyi öğretir. Başkalarına yardım etmesi konusunda teşvik edin. Bu şekilde kendisinin de yardıma ihtiyacı olduğu dönemlerde rahatsızlık ve utanç duymadan başkalarından yardım alabilir. Unutmayalım! Psikolojik sağlamlık dinamik bir süreçtir. Bir konuda psikolojik sağlamlık gösterilirken başka bir konuda gösterilemeyebilir.