Çocuklarda rektal kanama neden olur?

Çocuklarda makattan kan gelmesi sindirim sistemindeki bir problemin sonucu olarak ortaya çıkar. Kan dışkı ile karışık ya da sadece kan olarak görülebilir. Kanama derecesi az miktar olabileceği gibi şiddetli de olabilir.

Ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilen bu kanamalar fark edildiğinde zaman kaybetmeden doktora başvurularak kanamaya neden olan hastalık araştırılmalıdır. Çağdaş teknolojinin sunduğu görüntüleme yöntemleri ile kanamanın nedeni artık çok daha kolay bulunabilmekte, tedavi hızlı bir şekilde sağlanabilmektedir.

Belirtileri nelerdir?

Sindirim sistemi kanamaları dışkı veya kusmukta göründüğü gibi gizli olarak da oluşmuş olabileceğinden fark edilmeyebilir. Gizli kanama belirtilerine dikkat edilmeli, çocukta gözlemlenen belirtiler doktora eksiksiz aktarılmalıdır. Gizli kanama belirtilerinin dışında nefes almada güçlük, göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma, karın ağrısı yer alabilir.

Sebepleri nelerdir?

Genellikle yaş gruplarına göre üst ve alt gastrointestinal sistem kanamaları çeşitlilik gösterir. Üst sistem kanamalarında sıklıkla kanlı kusma, koyu renkli siyaha yakın kaka görülürken, alt sistem kanamalarında makattan taze kan gelir. Anne kanı yutulması, mide ülserleri, yemek borusundaki iltihap, damar genişlemeleri, anal fissür, bağırsak düğümlenmesi, kolon ve rektumda iltihap gibi birçok neden gastrointestinal sistem kanamasına yol açabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Ağrısız ve acısız görüntüleme yöntemleri tıbbi gelişmelerle artık mümkündür. Çocuklarda makatta görülen kanamaların tedavisinde öncelikle hasta öyküsü değerlendirilir, fiziki muayene yapılır.

Sorun ilaç kullanımından kaynaklıysa farklı ilaç tedavisi planlanır. Gerekli durumlarda endoskopi yöntemleriyle mide ve bağırsak değerlendirilerek kanama durumu incelenir, çocuğa işlem sırasında sedatif analjezi uygulandığından ağrı veya acı hissetmez. İlaç tedavisi, sıvı tedavileri ve serum tedavileri de bu süreçte uygulanan tedavi yöntemlerindendir.