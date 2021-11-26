Çocuklarda saçkıran: Doktor önerisinin dışına çıkmayın!

Saçkıran bulaşıcı mıdır?

Saçkıran, vücudun kendi hücrelerine karşı oluşan otoimmün bir mekanizma nedeniyle oluşur. Enfeksiyon kaynaklı değildir. Bu nedenle kişiler arası yakın temasla, berberlerden veya hava yoluyla bulaşmaz.

Hastaya en uygun tedavi nasıl belirleniyor?

Dikkat ettiğimiz belli başlı unsurlar var. Hastanın yaşı önemlidir, bazı tedaviler çocuk hastalarda ön planda tercih edilmez. Çocuklar ağrıya karşı daha az toleranslı oldukları için saçkıran olan alana steroid enjeksiyonu gibi tedaviler ilk başta tercih edilmez. Yaşlı hastalarda fazla ilaç kullanımı olduğu için olası ilaç etkileşimlerine karşı dikkat edilir. Hastalığın yaygınlığı da önemli. Yaygın hastalıkta daha uzun süre ve daha yüksek dozda ilaçlar tercih edilebilir. Bir diğer önemli nokta hastalığın ilerleyişidir. Aktif ve hızlı ilerleyen hastalık için ağızdan alınan kortizon hapları kullanılabilir. İlacın maliyeti, hastanın tedaviye uyumu da uzun süreli devam eden alopesi areata (saçkıran) hastalarında önemli.

Saçlar geri çıkar mı?

Saçkırana bağlı saç dökülmesi olan kişilerde bazen kendiliğinden bazen de tedavi ile saçlarda tekrar çıkış olur. Ancak bu saçların tekrar dökülmeyeceği anlamına gelmez.

Tedavi uzun soluklu mudur?

Saçların tekrar ne zaman çıkacağı veya tekrar dökülüp dökülmeyeceği öngörülemez. Bu nedenle hastanın verilen tedaviye uyumuna, hastalığın yaygınlığına ve eşlik eden diğer bulgulara göre tedavi süresi değişebilir. Her hasta için farklı bir tedavi süresi mevcut.

Tedavinin yan etkileri var mı?

Her ilacın olduğu gibi saçkıran tedavisinde kullanılan ilaçların da yan etkileri olabilir. Bu nedenle ilaçlar hekim gözetiminde veya takibinde kullanılmalı.

Hızlı sonuç almak için doktora danışmadan doz artışı yapılmamalı.

Kortizonun deride incelme, şeker veya tansiyon artışı gibi yan etkileri olduğu için hastalar belli periyotlarla takip edilmeli.

Deriye uygulanan SADBE ve DPCP’nin de tahrişe bağlı yan etkileri olabilir.

Hastalar mutlaka hekim kontrolünde olmalı. Herhangi bir yan etki olduğunda ilaç kesilir veya duruma göre doz ayarı yapılır.

Saçkıran ile karışabilen başka hastalıklar var mı?

Saçkıran tanısı koymadan önce saç dökülmesine sebep olan diğer hastalıklar dışlanmalı. Erkek tipi saç dökülmeleri (androjenik alopesi), kalıcı saç köklerini zedeleyen hastalıklar, frengi hastalığı, lupus gibi romatizma hastalıkları, mantar ve saç yolma hastalığı ayırıcı tanıda düşünülmeli.

Tedaviye yardımcı önerileriniz nelerdir?

Saçkıran hastalarının D vitamini seviyeleri düşük bulunmuştur. Bu nedenle D vitamini başta olmak üzere, eksik vitaminlerin takviyesi yapılmalı. Stres önemli bir tetikleyici olduğu için gerekli durumlarda hastaların psikolojik danışmanlık almaları önerilir. Hastalar kozmetik müdahalelerden de fayda görebilir. Kaş kaybı olanlar için geçici dövme, kirpik kaybı olanlar için takma kirpikler ve saçlı deride saç kaybı olan hastalar için peruklar geçici rahatlama sağlayabilir.

Sarımsak sürmek faydalı mı?

Marketlerden, aktarlardan alınan gıda takviyeleri, akupunktur, güneş lambaları, glutensiz diyetin saçkıranda özel bir fayda sağlamadığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle doktorunuzun verdiği tedavi ve yaptığı önerilerin dışına çıkmayın.

Saçlara sarımsak, zeytinyağı, soğan, limon sürmenin ya da Hindistan cevizi sütü karışımları, pancar ile havuç karışımları uygulamanın kısmi faydaları olabilir. Fakat bunlar kontrolsüz yapıldığında farklı yaralara yol açabilir.