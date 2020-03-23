Çocuklarda samimi ve olumlu davranışları geliştirecek bir masal

Uzaktan eğitim sürecinde olmayan okul öncesi yaştaki çocukların ev ortamında samimi ve olumlu davranışları geliştirme noktasında hikayeler, masallar okumak ve şarkılar söylemek büyük önem taşıyor. Evde kalma süresini çocukları etkilemeden onların eğitimleri ve gelişimlerine öncelik vererek değerlendirmek mümkün. Hikaye anlatımı çocukların hem dil yeterliliklerini arttırır hem de yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Okul öncesi evde kalan küçük çocuklar neler yapabilir, vakitlerini nasıl değerlendirebilirler? İşte, biz de bu sorulardan yola çıktık ve evde kalan çocuklar için keyifli bir video hazırladık.

Masalların bilgelik ve eğlence dolu dünyasına hazırsanız, çocuk kitabı yazarı Hira Ayşe Özsoy çocuklar için yazdığı, “Hilâl ve Yeni Arkadaşı” adlı öyküsünü tüm çocuklarla paylaşıyor.











