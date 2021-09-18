Çocuklarda Şeker Hastalığı Nedenleri

Önceleri çoğunlukla yetişkinlerde görülen şeker hastalığı, günümüzde çocuklarda da sıklıkla görülmeye başlanmıştır. Şeker hastalığının kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, bu hastalıktan muzdarip kişilerin ömürleri boyunca ilaç kullanması kesinlikle şarttır. Bu sebeple de küçük yaşta başlayan şeker hastalığı, çocuklar için oldukça ürkünç ve yorucu olabilmektedir.

Çocuklarda şeker hastalığı neden olur sorusunun cevabı ise iki yönlüdür. Şeker hastalığı, yaşlılık, gebelikte oluşan problemler veya düzensiz yaşamdan kaynaklanabildiği gibi aynı zamanda kalıtımsal bir hastalık olarak da karşımıza çıkmaktadır. Tip 1 diyabet hastaları, genel olarak genetik açıdan bu hastalığı miras almış kişilerdir. Bu sebeple de çocuğunuzun şeker hastası olmasının sebebinin bu durum olması da olasıdır. Sizde veya eşinizde ya da ailelerinizde bulunan şeker hastalığı, küçük yaşta çocuğunuzda tetiklenmiş olabilir.

İkinci bir ihtimal ise çocukta bulunan düzensiz yaşam şeklidir. Çocuğunuzun temiz havaya, egzersize ve doğru bir beslenme planına ihtiyacı vardır. Bu düzenli bir yaşam için olduğu kadar şeker hastalığı ve diğer hastalıklardan korunmak için de ihtiyacı vardır. Düzensiz bir yaşam şekli, çocuğunuzda Tip 2 diyabeti tetikleyebilecektir.

Çocuklarda Şeker Hastalığı Belirtileri

Çocuklarda şeker hastalığı belirtileri çeşitli şekillerde görülebilmektedir. Genel olarak hepsinin sebebi ise, kandaki şeker dengesini düzenleyen insülin hormonunda ortaya çıkan bozukluklardır. Çocuklarda diyabet belirtilerini sıralamak gerekirse;

Sık tuvalete çıkma

Geceleri tuvaletini tutamayıp yatağını ıslatma

Ağız kuruluğu

Aşırı su isteği

Doyma hissinin azalması

Yorgunluk

Bulanık görme

Ani kilo kaybı

Sinir ve stres

Depresyon listede yer alacaktır.

Tüm bu belirtileri gösteren çocuğunuzu en yakın tarihte bir hekime götürmenizde fayda var. Çocuklarınızın semptomlarını iyi izlemeli ve şikayetlerini dikkate almalısınız. Erken tanı ve tedaviye başlanması her hastalıkta olduğu gibi şeker hastalığında da oldukça büyük önem taşımaktadır.



