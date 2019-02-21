Diyabet çocuklarda seyrek görülen bir hastalık olarak bilinir. Ancak Türkiye’de 18 yaş altı 17-18 bin civarında diyabetli çocuk olduğu tahmin ediliyor. Çocuklarda şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Diyabet çocuklarda ne gibi sağlık sorunlarına yol açar? gibi sorular anne ve babaların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İşte erken yaşlarda görülen diyabet ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Çocuklarda diyabet az görülen bir hastalık olmasına karşın en önemli özelliği kronik yani yaşam boyu süren bir hastalık olmasıdır. Diyabet çocukluk çağındaki görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Çocuklarda diyabetin kontrol edilememesi durumunda erken yaşlarda böbrek yetmezliği, görme kaybı, sinir hücrelerinde zedelenme, erken kalp ve damar hastalıkları görülebilir.

ÇOCUKLARDA DİYABETİN BELİRTİLERİ

Çocuklarda da yetişkinlerde olduğu gibi en sık görülen belirtiler çok ve sık idrar yapma, çok su içme ve iştah artmasıdır. Ailelerden en fazla gelen şikayetler arasında çocukların her zamankinden daha çok su içmeye başlaması gelir. Çok idrar yapma gün içinde çocukların dikkat çekici sıklıkta tuvalete gitmesi ile belli olur. Bu nedenle ders sırasında tuvalete gitmek için izin istemeye başlayan çocuklar dikkatle gözlemlenmelidir. Bunun yanında daha önce gece idrar yapmak için uyanmayan çocukların 1-2 kez idrar yapmak için uyanması ve bazen gece altını ıslatması da anne ve babaların dikkat etmesi gereken durumların başında geliyor. Küçük çocuklarda ise anneler sık bez değiştirmeye başladıkların da durumu fark ederler. Çocuklar iştahlarının artmasına rağmen kilo kaybına uğruyorsa mutlaka diyabet konusunda bir uzmana aşvurulması gerekiyor.

Aileler doktora gittiklerinde mutlaka çocuklarında gördükleri tüm durumları paylaşmalıdır. Çocukların okul performansında azalma, çabuk yorulma gibi yakınmalarını anne ve babalar dikkate almalıdır.

Bu belirtilerin olduğu çocuklarda bir süre sonra insülin eksikliğinin şiddetlenmesine bağlı olarak bulantı, kusma, karın ağrısı, gözlerde çöküklük, derin ve solunum sıkıntısı, ağız kokusu gibi diyabet komasına doğru gidişin belirtileri başlar. Diyabet bulgularının erken fark edilmemesi ya da sağlık kuruluşlarında diyabet tanısının atlanması ile diyabet koması gibi tehlikeli bir tablo ile karşı karşıya kalınabilir.

BEBEKLERDE DİYABET GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Şeker hastalığı erişkinlerde daha sık görüldüğünden çocuklarda şeker hastalığı olabileceği pek akla gelmez. Oysa bebeklik döneminden itibaren ama en çok ergenlik döneminde olmak üzere çocuklarda da şeker hastalığı görülüyor. Çocuklarda şeker hastalığı ortalama başlangıç yaşı 8 olarak biliniyor. Son yıllarda küçük çocuklarda diyabet görülme sıklığının arttığına ve diyabet görülme oranının 2-4, 6-8 ve 10-12 yaşlarında olmak üzere üç dönemde sık gözlenmektedir. Çocuklarda görülen şeker hastalığı vakalarının tamamına yakını Tip1 diyabet türündendir. Bu tür şeker hastalığında pankreastaki insülin yapan hücreler kalıcı olarak harap olur ve çocuklar yaşam boyu insülin kullanmak durumunda kalabilirler.

Türkiye’de son 10 yılda iki kat artan obezite sıklığı en önemli nedeni abur cubur olarak nitelendirilen besinler, şekerli içecekler, fast-food ürünleri, hazır yiyeceklerin tüketiminde artma ve hareketsiz yaşamdır. Araştırmalar çocuklarda Tip 2 diyabet için en önemli risk faktörünün obezite olduğunu göstermektedir.

ÇOCUKLARDA DİYABET NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yaşam boyu süren diyabet iyileştirilebilen bir hastalık değildir. Bu nedenle diyabet teşhisi konulan çocukların ihtiyacı olan insülin deri altına enjeksiyonla verilebilir ve bu şekilde normale yakın bir yaşam sürdürebilirler. Beslenmenin düzenli hale getirilmesi, düzenli egzersiz çocuklar için de önemlidir. Günde en az 4 kez kan şekeri ölçümü yapılmalı ve değerler bir uzman ile görüşülmelidir.