Çocuklarda sümüğün rengine dikkat!

SÜMÜĞÜN SAĞLIK HAKKINDA SÖYLEDİĞİ 9 ŞEY

AÇIK VE AKICI

Net ve cıvık bir mukusunuz varsa, bu sağlıklı olduğunuz anlamına gelir. Bu mukus türü, tozlardan kurtulmanıza yardımcı olur. Burun deliklerinize girebilecek virüsler ve bakterilerle savaşan proteinler ve antikorlar içerir. Ancak bazen bir alerjinin belirtisi olabilir, özellikle burun kaşınıyor ve hapşırık varsa.

AÇIK VE KALIN

Bu tip mukus, kronik bir alerjinin belirtisi olabilir. Bu durumda burun tıkanır ve nazal dokular şişmiş hale gelebilir. Bir kulak burun boğaz uzmanına gitmek problemi çözebilir.

BEYAZ

Burunda nem kaybolur ve mukus beyaz bir hale gelir. Bu soğuk algınlığı durumunda ortaya çıkar.

SARI

Sarı renk soğuk algınlığının kesin bir işaretidir. Sarı renk, virüsle savaşan ölü beyaz kan hücrelerinden kaynaklanır.

YEŞİL

Bu mukus türü de soğuk algınlığı durumunda ortaya çıkar. Vücut sistemi enfeksiyondan kurtulmak için yoğun bir çaba gösterir. Ancak, semptomlar 7 günden fazla sürerse, bakteriyel bir enfeksiyon olabilir bu yüzden en kısa sürede doktora başvurulmalıdır.

PEMBE YA DA KIRMIZI

Bu renkte olan mukus pek iyi bir işaret değildir. Eğer kan akışı yarım saat sonra durmazsa mutlaka doktora görünmelisiniz.

YAPIŞKAN, KOKMUŞ VE RENKSİZ

Muhtemelen kronik sinüzit belirtisi olabilir. Boğazdaki dokuların şişmesi nedeniyle çok fazla mukus ürer, bu da sancıya neden olur. virüslere karşı antibiyotikler veya diğer tedaviler işe yaramazsa mutlaka kulak burun boğaz doktoruna görünmek gerekir.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.