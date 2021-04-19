Çocuklarda süt dişleri çürükleri önemli mi?

Ebeveyn olmak zordur. Bazı anlarda son derece yorucudur. Çocuğunuz büyümeye başladığında ve uykusuz geceler geride kaldığında bile endişe edecek onlarca şeyle karşılaşırsınız. Birçok ebeveynin çocuklarının günde iki kez dişlerini fırçalayıp fırçalamadığını takip etmeye enerjisinin kalmamasını anlamak zor değil. Diş ipi mi? O kadar da değil!

Sonuçta süt dişlerinin tamamı dökülmeyecek mi?

Hem çürük dişler çocukluk döneminde normal karşılanmalıdır, öyle değil mi? Çürük dişler oldukça yaygın bir sorundur ama kesinlikle normal değildir! Soğuk algınlığı da yaygındır ama ebeveynler çocuklarının hasta olmasını önlemek için her türlü önleme başvurur. Ancak soğuk algınlığı vakalarının birçoğunun aksine, çürükler kendiliğinden iyileşmez. Araştırmalar diş çürüklerinin çocuklarda bu kadar yaygın görülmesinin temel sebeplerinden birinin ebeveynlerin süt dişlerinin o kadar da önemli olmadığına dair inancından kaynaklandığını gösteriyor: “Süt dişi döküldüğünde, çürük de onunla kaybolup gidecektir...” Aslına bakarsanız süt dişindeki çürük tedavi edilmediği takdirde dişin içinde yer alan sinirlere kadar ilerler ve şiddetli ağrıya, uyuma güçlüğüne, yemek yemede zorlanmaya ve okulda konsantrasyon bozukluğuna yol açar. Önleyici tedaviyle çocukları bu eziyetli süreçten koruyarak daha iyi öğrenmelerine, acı çekmekten korunmalarına, daha az korkmalarına ve hayatı daha çok sevmelerine yardımcı olmak bizim elimizde.



