Çocuklarda terlemenin nedenleri

"Çocuklarda terleme sık gördüğümüz şikayetlerden biridir. Özellikle havaların ısınmaya başladığı bu günlerde daha da çok görmekteyiz. Uykuda çok terlediğini söyleyerek polikliniğe başvuran çok sayıda anne baba bulunmakta. Terleme şikayetini yapan çok sayıda neden vardır" diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Eren Yıldız çocuklarda terlemeyle ilgili bilgiler verdi.

Anne-babanın çocuğum üşür kaygısı: Evet belki de en sık bunu görüyoruz. Gündüz ortam sıcaklığı 23 derecenin, gece uyurken de 22 derecenin üstünde olmamalı. Yenidoğan döneminde bebekler anneden bir kat fazla, yenidoğan dönemini geçmiş bir bebek anne baba nasıl ve kaç kat giyiniyorsa o da aynen o sayıda giyinmeli. Özellikle bu aylarda buna çok dikkat etmeliyiz.

Altta yatan bir hastalığın olması: D vitamini eksikliği, tiroid fonksiyon bozukluğu, geniz eti ve bademcik büyüklüğü, burun tıkanıklığı, alerjik bir bünyesinin olması, hormonal problemler, lenf bezi kanseri( maalesef en korkutucusu da bu). Kalp hastalığının olması: Özellikle yenidoğan ya da ona yakın bir dönemde terleme bir doğumsal kalp hastalığının göstergesi olabilir, inatçı terlemelerde eko yapmak gerekebilir.

Ergenlik: Evet bu dönemde artan erkeklik ve kadınlık hormonlarının etkisi ile vücutta birtakım metabolik değişiklikler olmakta, bu da terlemeye sebep olabilmektedir.

Yapısal terleme: Yani biz olabilecek tüm senaryoları gözden geçirip değerlendiriyoruz, ve alta yatan bir problem bulamıyoruz. Ama çocuk terlemeye halen devam ediyor, bunu da sık görüyoruz, özellikle yaş arttıkça bu şikayette azalma gözlenebiliyor.

Terleyen çocukların üstünü değiştirelim mi ?

Evet değiştirelim, ıslak çıksın, kuru giyilsin, çocuğun nemli cildi kurulansın.

Her zaman mı ?

Evet, her terlediğinde. Çünkü terleyip soğuduğunda cilteki hava alış verişini yapan gözenekler tıkanıp, çocuğun hastalıklara karşı savunma mekanizması etkilenebilir, bunun sonucu da hastalıklar meydana geliyor, özellikle de üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları.

Günlük pratiğimizde terleme ile başvuran hastalardan iyi bir öykü alıp alışkanlıklarını gözden geçiriyoruz. Fizik muayenede patolojik bir durum var mı, onu inceliyoruz. Kanlarını alıp bahsettiğim hastalıklardan herhangi biri var mı diye bakıyoruz.

Geniz eti ve bademcik büyüklüğü değerlendirilmesi için Kulak Burun Boğaz uzmanına yönlendiriyoruz. Bu adımların hiçbirinde bir sorun göremez isek yapısal olarak değerlendirip, belli aralıklar ile takibe çağırıyoruz.

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