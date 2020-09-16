Çocuklarda ve bebeklerde dizanteri nasıl ortaya çıkar?

Posta.com.tr - Serpil Dokurel

Dizanteri karın ağrısının, ateşin ve ishalin eşlik ettiği, çoğunlukla bakterilerin ve parazitlerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonu durumudur. Dizanteri hastalığı bazı kişilerde hafif atlatılırken, immün sistemi bozuk veya bebeklik dönemindeki vakalarda hayatı tehdit edecek kadar ağır olabilir. Hijyen durumunun yetersiz olduğu dönmelerde salgınlarla karşımıza çıkabilir.

Dizanteri hastalığının belirtileri:

Semptomlar patojenin alındıktan sonraki 1-3 gün arasında görülmeye başlar, hastalar çoğunlukla 1 hafta içinde iyileşirler

Hastalığı hafif geçirenler

-hafif karın-baş ağrısı

-kramp

-ishal

Hastalığı ağır geçirenler

Kanlı veya mukuslu dışkılama

Yoğun karın ağrısı

Ateş

Bulantı

Kusma

Dizanteri türleri

Dizanteri amipli ve basilli(bakterial) dizanteri olarak ikiye ayrılır.

Shigella, E.coli, Salmonella, Campylobacter, veya enterohemorhagic gibi bakterilerin neden oluğu enfeksiyondur.

Bağırsaklara bulaşan tek hücreli bir parazitten kaynaklanır. Amebik (Amebiasis) dizanteri özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yaygındır.

Nasıl önlem alınır?

Dizanteri çoğunlukla kötü hijyenden kaynaklanmaktadır.

Enfeksiyon riskini azaltmak için; özellikle banyoyu kullanmadan ve yemek hazırladıktan sonra ellerin düzenli olarak sabun ve suyla yıkanması en önemli etkendir. Bu, Shigella enfeksiyonlarının ve diğer ishal türlerinin sıklığını yüzde 35'e kadar azaltacak önemli bir ölçüdür.

Risk daha yüksek olduğunda, örneğin seyahat ederken atılacak diğer adımlar şunları içerir:

-Yalnızca şişelenmiş su gibi güvenilir bir şekilde elde edilen su için

-Şişenin açılmasını izleyin ve içmeden önce ağzın üst kısmını temizleyin

-Yiyeceklerin iyice piştiğinden emin olun

-Dişleri temizlemek için saf su kullanmak ve buz küplerinden kaçınmak en iyisidir, çünkü suyun kaynağı bilinmeyebilir.

Laboratuvar sonuçları, enfeksiyonun Shigella veya Entamoeba histolyca enfeksiyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ortaya çıkaracaktır.

Bununla birlikte, ishal veya kusması olan herhangi bir hasta, dehidrasyonu önlemek için bol miktarda sıvı içmelidir.

İçemiyorlarsa veya ishal ve kusma çok fazlaysa, intravenöz (IV) sıvı replasmanı gerekli olabilir.

Evde tedavi olan hastalar bol sıvı gıda tüketmeleri ayran içmek, haşlanmış patates tüketmek, bol bol lifli gıdalar yemek hastalığı hafif atlatmak için çok önemlidir. Anne sütü alan bebekler daha sık emzirilmeli.

Hafif basilli dizanteri tedavisi

İyi sanitasyona sahip gelişmiş ülkelerde yaygın olarak bulunan hafif basilli dizanteri normalde tedavi olmaksızın çözülür.

Ancak hasta bol sıvı içmelidir.

Daha ağır vakalarda antibiyotik ilaçlar mevcuttur.

Amipli dizanteri nasıl tedavi edilir?

Entamoeba histolyca'yı tedavi etmek için amip öldürücü ilaçlar kullanılır. Bunlar, semptomlar çözüldükten sonra amipin vücut içinde hayatta kalmamasını sağlayacaktır.

Flagyl veya metronidazol, genellikle dizanteri tedavisinde kullanılır. Hem bakteri hem de parazitleri tedavi eder.

Laboratuvar sonuçları net değilse, hastaya semptomlarının ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak antibiyotik ve amip öldürücü ilaçların bir kombinasyonu verilebilir.







