Çocuklarda yaratıcı drama başarıyı artırıyor

Çocuklarda yaratıcı drama eğitimi çocukların tiyatro oyunları ve doğaçlamalar kullanarak çocukların sosyal beceriler ve akademik konular üzerinde çalışmasına yardımcı olabilir. Drama eğitmeni Pınar Kartalmış çocuklarda yaratıcı drama eğitimlerinin sosyal ve duyuşsal alana katkı sağlayabileceğini, ifade etme becerisini geliştirerek girişime açık hale gelebileceklerini söyledi.

Girişime açık olmalarını sağlıyor ve beden farkındalıklarını artırıyor

Yaratıcı drama çocuğa ne kazandırır?

Tozlu Sahne Harbiye Genel Sanat Yönetmeni ve drama eğitmeni Pınar Kartalmış, "Yaratıcı Drama Eğitimi ile bireye yönelik öncelikle bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin farkında olma, kendini bir grup içinde ifade etme becerisini geliştirme amaçlanmaktadır. Sosyal ve duyuşsal alana katkısı çok yüksek olan drama atölyelerinde bireylerin kendilerini beden dillerini kullanarak ifade etmeleri, girişime açık olmaları, beden farkındalıklarının yüksek olması, uyum ve eş zamanlılık becerilerinin güçlü olması, akıcı konuşmaları, paylaşmaya açık olmaları, estetik algılarının gelişmiş olması, problem çözme becerilerinin güçlü olması hedeflenmektedir. Kişinin duygularını fark etmesini, oyunlar ve doğaçlamayla duygularını ve kendini ifade edebilmesini sağlayan drama eğitimi dört temel dil becerisi olan konuşma, dinleme, okuma ve yazmayı geliştirerek dilin kullanım alanlarını da geliştirir ve artırır." dedi.

Yaratıcı drama çocukların iletişim becerilerini arttırıyor

Yaratıcı dramanın çocuklar üzerindeki etkilerinden olan hayal gücünü geliştirme, kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmesi gibi etkilerinin çocuk eğitiminde çok önemli olduğunu söyleyen Kartalmış, drama eğitimi alan çocukların farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi öğrenmekte olduklarını belirtti.

Kartalmış, “Yıllarca verdiğimiz eğitimlerin sonucunda, drama eğitimi alan çocuklar bu eğitim sayesinde kazandıkları niteliklerle gerek okul hayatlarında gerekse yaşamın her alanında rahat iletişim kurabilen, kendini ifade etmekte zorluk yaşamayan, daha yaratıcı ve üretici bireyler oluyorlar. Dolayısıyla öncelikle ders, sonrasında iş yaşamında başarılarının arttığını söylemek gerekir.” dedi.

Drama eğitimi ile çocukların sadece bireysel değil çevresel olarak da daha duyarlı hale geldiklerini belirten Kartalmış, bu eğitimi alan çocukların dayanışma ve takım çalışmalarının da geliştiğini söyledi.

Çocukların yaratıcılığını geliştiriyor!

Güçlü yetişkinliğin yolunun mutlu çocukluktan geçtiğine inandığını söyleyen Pınar Kartalmış, ebeveynlere tavsiyelerde bulundu. Kartalmış, "Oyun ve doğaçlamalara dayanan yaratıcı drama, çocukların bir nevi yaparak ve yaşayarak dünyayı daha iyi tanımalarını sağlarken bu sayede farklı olay ve durumlara karşı çocukların deneyim kazanmasını sağlıyor. Eğitim sırasında gerçekleşen oyunlar ve doğaçlamalarla çocukların estetik ve sanat algıları gelişiyor." diye konuştu.