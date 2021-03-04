Bebeklik Çocuklarda yarık dudak-damak sendromu nasıl tedavi edilir?

Çocuklarda yarık dudak-damak sendromu nasıl tedavi edilir?

Bebeklik

Çocuklarda yarık dudak-damak sendromu nasıl tedavi edilir?

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ercan Demiral, çocuklarda yarık dudak-damak sendromu nasıl tedavi edilir, sorusuna cevap verdi.

04 Mart 2021, Perşembe 15:06 Son Güncelleme:
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Çocuğun doğmasından uzun bir süre önce, gelişimin ilk haftalarında, dudağın sol ve sağ kenarları ile damak birlikte oluşurlar. Ancak, yaklaşık her 1000 bebekte bir normal birleşme oluşmaz. Dudak ve damak ayrı olarak geliştikleri için, dudak ve damak yarıkları çeşitli varyasyonlarda görülebilirler. Eğer çocuğunuz bu şekilde bir deformite ile dünyaya gelmiş ise, doktorunuz, tedavi için cerrahi onarımı önerecektir. Dudak ve damak yarığı ile dünyaya gelen çocukların tedavisinde önemli ilerlemeler elde edilmiş olup, çoğunuzun normal, sağlıklı ve mutlu bir yaşam geçirmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Dudak ve damak yarıklarında tedavi ameliyattır. İdeal ameliyat zamanı, dudak yarıklarında 6-10 haftalık iken, damak yarıklarında 3-12 aylık ikendir. Ancak doğum sonrasında dudak veya damaktaki yarığın değerlendirilerek, ameliyata hazırlık aşamasında yapılabilecek tedaviler için bir Plastik ve Rekonstrüktif Cerraha muayene olmanız ve doktorunuzun önerilerine uymanız ameliyatın başarısı için mutlak gereklidir.


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