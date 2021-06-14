Çocuklarda yaz hastalıkları: Açıkta bekleyen yiyecekler zehirleyebilir!

Yaygın olarak görülen besin kaynaklı hastalıklara bakteriler ya da onların toksinleri (salmonella, campylobakter, e. coli, listeria, kolera gibi) yol açıyor. Bu bakterilerin bulaştığı su ve besinlerin tüketilmelerinden genellikle mide-bağırsak sistemi etkileniyor. Besin zehirlenmesinin yaz mevsiminde sıkça görülmesinin nedeni ise sıcaklığın artmasıyla birlikte zararlı mikroorganizmaların besinlerde daha kolay üreyip çoğala bilmeleri.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü; her yıl 600 milyon kişinin güvenli olmayan besin tüketimine bağlı olarak hasta olduğunu,bu hastaların 420 bininin ise kaybedildiğini bildiriyor. Besin kaynaklı hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde30’u ise 5 yaş altındaki çocuklarda görülüyor. Yiyecek yada içeceklerde bakteri ürediğini anlamak çoğu zaman zordur. Görüntü, tat ve koku değişikliği olmaksızın bakteri üremiş olabiliyor.Besin zehirlenmesi, yiyeceklerin uygun koşullarda saklanmaması, yiyeceği hazırlarken hijyene dikkat edilmemesi, yiyeceklerin iyi yıkanmaması ve iyi pişirilmemesi sonucunda gelişiyor.

BU BESİNLERE DİKKAT!

Besin zehirlenmesine ensık yol açan gıdalar şunlar:

Yumurta, Çiğ ya da az pişmiş kümes hayvanları ve kırmızı et,

Çiğ süt, Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, Güvenli olmayan içme suyu, Konserveler, Çiğ ya da az pişmiş deniz ürünleri.

ATEŞ, KARIN AĞRISI, KUSMA!

Besin zehirlenmeleri ateş, karın ağrısı, kusma, kanlı olabilen ishal ve sıvı kaybı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu belirtiler sıklıkla hastalık etkeni bulaşmış besinlerin tüketiminden sonra 30 dakika ile 72 saat arasında başlıyor. Tedavi çocuğun bulguları ve test sonuçlarına göre planlanıyor.