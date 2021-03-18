Çocuklardaki uyku bozukluklarına bitkisel çözümler

Koronavirüs Pandemisi her yaştan çocuğun günlük yaşantısında önemli değişikliklere neden oluyor. Bu değişikliklerin başında da uyku düzeni bozukluğu geliyor. Hareketsiz yaşantı, uzaktan eğitim ve dijital bağımlılık gibi sebepler bir yandan çocukların günlük yaşam rutinlerini değiştirirken, diğer yandan da uyku düzenlerinin bozulmasına yol açıyor.

Çocuklardaki uyku sorunlarının aşılmasında Mayıs Papatyası, Ihlamur Çiçeği ve Melisa bitkilerinin sinerjik etkisi ebeveynlere rahat bir nefes aldırıyor.

Uzman Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, uykuya dalmakta zorluk çekme, geç saatlere kadar uyuyamama, uyku esnasında sık sık uyanma gibi uyku sorunları olan çocukların fiziksel, mental ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. Bu durumun hem çocukların hem de ebeveynlerin stres seviyesini arttırdığına dikkat çeken Yasemin Meriç Kazdal, “Erken saatlerde ve kesintisiz uyuyamayan çocuklar odaklanma güçlüğü yaşamaktadırlar. Yaşadıkları uyku sorunlarının çocukların öğrenme süreçlerine olumsuz yönde yansıdığını gözlemlemekteyiz. Aynı zamanda çocuklar çok daha tahammülsüz ve kaygıya meyilli hale gelmektedir” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal çocuklardaki uyku sorunlarının aşılması konusunda çözüm önerilerini şöyle sıraladı: “Ebeveynlerinin de desteğiyle çocukların evdeki yaşantılarında belirli bir rutinin oluşturulması gerekmektedir. Yatağa girmeden iki saat öncesinde telefon, tablet ve bilgisayar gibi tüm dijital cihazlardan uzaklaşmaları sağlanmalı, uyudukları ortam ise loş bir ışıkla aydınlatılmalıdır. Bunun yanı sıra ebeveynler Mayıs Papatyası, Ihlamur Çiçeği ve Melisa bitkilerinin uykuya hazır olmayı destekleyen ve uyku kalitesini arttıran etkilerinden de mutlaka faydalanmalılar. Zira bu üç bitkinin uyku ile ilgili sinerjik etkisi çocuklarda sağlıklı uyku düzeninin oluşturulmasında son derece yararlı olacaktır.”

“Uyku ne eksik ne de fazla olmalı”

Uykunun çocukların sağlıklı büyümesine destek olan önemli bir aktivite olduğunun önemini anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak ise “Çocukların beyin fonksiyonlarının, konsantrasyon ve hafızalarının güçlü olmasını, öğrendiklerini sentezlemesini sağlayan tek fizyolojik işlev uykudur. Öyle ki uyku, önem sıralamasında çocuğun beslenmesinden bile önce gelmektedir. Çocuklarda uyku tam zamanında ve ne eksik ne de fazla olmalıdır” diye konuştu. Bitki çaylarının çocukların metabolizmasında zorlayıcı etkilerinin olabileceğine işaret eden Dr. Bekir Çakmak, bu amaçla eczanelerden standart formlardaki ürünleri temin etmenin daha sağlıklı olacağını sözlerine ekledi.







