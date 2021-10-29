Çocuklardan gelen zor sorulara nasıl cevaplar vermeliyiz?

YETERİ KADAR BİLGI VERMEK

Bazen fazla bilgiyle onu daha çok geliştireceğimiz yanılgısına düşsek de sadece çocuğumuzun kafasını karıştırmış oluruz. Soru her neyse; sorduğu kadarını cevaplayıp yeni soruları beklemek, bir çırpıda tüm bilgileri dökmemek en doğrusudur.

ZİHNİNDE OLANI BİLMEK

Bazen bir yerlerden duyduğu cevap kafasını karıştırdığı için sorar. Bu sebeple, “Senin bu konuda fikrin var mı?” “Sence nasıl bir şey” diye sorarak hatalı bilgiler varsa onları düzeltmek iyi bir başlangıçtır.

VERİLEN YANITIN GERÇEKLE ÖRTÜŞMESİ

Nasıl olsa anlamaz diyerek gerçek olmayan bir bilgi vermemeliyiz. İhtiyacı olan; gerçeğin basit sade bir dille somutlaştırılması, yaşına uygun hale getirilmesidir.

GEÇİŞTİRMEMEK VE BİLMIYORUM DİYEBILMEK

Elbette en önemli şey çocuğun sorusunu geçiştirmemek, mutlaka yanıtlamaktır. Çünkü biz cevap vermesek de çocuk o soruya yanıt arayacak, belki de zihninde bir cevap üretecektir. Ancak bazen öyle bir soru sorar ya da öyle bir anda sorar ki ya gerçekten cevabı bilmiyorsunuzdur ya da ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Bu durumda, “Bunu ben de bilmiyorum, ama senin için araştırabilirim” ya da “Bu sorunun cevabı üzerinde biraz düşünüp öyle anlatayım sana” demek ve mutlaka çocuğa dönüş yapmak önemlidir.

TEKRAR EDEN SORULARI ANLAMAK

Bazen çocuklar tekrar tekrar aynı soruyu sorar. Özellikle ufak yaş grubunda, çocuğun tekrarla öğrenmesi gibi, aynı cevabı duyarak bilgiyi içselleştirmeye çalıştığını bilelim. Öte taraftan verdiğiniz yanıt henüz onun için anlamlı hale gelmemiş de olabilir. Belki de yanıtınızın biçimini değiştirmeniz gerekiyordur.