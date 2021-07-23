Çocukları etkileyen MIS-C tedavisi mümkün bir hastalık

MIS-C hastalığının genellikle enfeksiyon sonrası, çocuklarda görülen bir tür sendrom olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mesut Kılınç, “Yapılan son çalışmalar ışığında kalbe ve diğer dokulara zarar verebildiği kanıtlanan bu sendrom, koronavirüs enfeksiyonu sonrası ortalama 4-6 hafta içinde ortaya çıkabilir. Nedeni tam bilinmeyen bu hastalığın belirtileri yüksek ateş, karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, kollarda ve bacaklarda döküntüler, ağız ve dudaklarda çatlamalar olarak sıralanabilir“ şeklinde konuştu.

PCR TEST SONUCU NEGATİF ÇIKIYOR

MIS-C tanısı konan çocukların çoğunda SARS-CoV-2'ye karşı antikorlarının pozitifken PCR sonuçlarının negatif olduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Mesut Kılınç, “Bir diğer endişe konusu ise MIS-C geliştiren çocukların yüzde 52'sinde altta yatan herhangi bir hastalık olmamasıdır. Bu durum, sendromun öngörülemez olduğunu düşündürmektedir” dedi.

OBEZ ÇOCUKLARIN YÜZDE 50’SİNDE RASTLANDI

Yapılan araştırmalara istinaden, aşırı kilolu veya obez olan çocukların yüzde 50’sinde MIS-C’ye rastlandığının altını çizen Uzm. Dr. Mesut Kılınç, şu bilgileri paylaştı:

“MIS-C hastalığı olan çocuklarda obezite ve astım da sıkça görülür. Covid-19'lu çocuklarda üst solunum semptomları görülürken, MIS-C sendromunda yüzde 100 oranında ateş, yüzde 68 oranında kusma ve yüzde 73 oranında karın ağrısı görülebilir. Karın ağrısı o kadar şiddetlidir ki, bazı vakalarda çocuk hastaların apandisit veya pankreatit olduğu düşünülebilir. MIS-C sendromu olan çocuklarda kalp problemleri de olabilir, kalp tutulumunun uzun vadeli etkileri ise şu anda bilinmediğinden yakın takip önemlidir. Son zamanlarda ise vakaların 3 yaşına kadar indiği ile ilgili veriler mevcuttur.”

HASTALIK BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Hastalığın nadir görülmesine rağmen, ciddi bir durum olması nedeniyle bulgularının iyi bilinmesinin, ailelerin hekimlere yardımcı olması noktasındaki önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Mesut Kılınç, “Önceden geçirilmiş (genellikle 2-4 hafta önce) veya yeni geçirilmekte olan Covid-19 enfeksiyonu ya da Covid-19 enfekte kişi ile temas öyküsü olan kişilerde dirençli ateş başta olmak üzere MIS-C hastalığında görülen bulguların bir kısmının olması durumunda bu hastalıktan şüphelenilerek hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir” dedi ve söz konusu bulguları sıraladı:

• En önemlisi 24 saatten uzun 38 derecenin üzerinde dirençli ateşin varlığı,

• Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi mide bağırsak sistemi ile ilgili bulgular,

• Vücutta döküntülerin olması,

• Gözlerde çapaklanma olmadan kızarıklıklar, kanlanmaların olması (konjonktivit),

• Mukoz membranların tutulumu (çatlamış dudaklar, kırmızı-çatlak dil vb.),

• Baş ağrısı,

• Solunumsal sorunlar (hızlı soluma, nefes almada zorlanma),

• Kas, eklem ağrıları,

• El ve ayak derileri başta olmak üzere ciltte soyulmalar.

EBEVEYNLER HANGİ DURUMLARDA MIS-C SENDROMUNDAN ŞÜPHELENMELİ?

Hastalığın semptomlarının uzun süreli ateş (dört veya daha fazla gün), kırmızı gözler, vücutta döküntü, avuç içlerinde ve ayak tabanlarında kızarma veya soyulma, şiddetli karın ağrısı, kusma veya ishal olduğunu belirten Uzm. Dr. Mesut Kılınç, “Bu tür durumda hemen uygun sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diyerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 1 Eylül’de yayımladığı Covid-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi istinaden değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

COVIDLİ ÇOCUKLARIN YÜZDE 6 İLA YÜZDE 20’Sİ MIS-C HASTASI

MIS-C sendromunun görülme sıklığı ile ilgili de konuşan Uzm. Dr. Mesut Kılınç şu bilgileri aktardı:

“Net olarak dünyada ve ülkemizde MIS-C sayılarını veren bir çalışma henüz mevcut değil. Ancak yapılan küçük bölgesel çalışmalarda, yatış gerektiren çocuk Covid-19 vakalarının yüzde 6 ile 20’si arasındaki bir kısmını MIS-C’li çocukların oluşturduğu ve bunlar arasında yoğun bakım ünitesi bakımına ihtiyaç duyan yüzde 1-2 MIS-C hastası bulunduğu bilgisi mevcuttur.”

İYİ TEDAVİ EDİLİRSE KALICI HASAR KALMIYOR

MIS-C hastalığının tedavi edilmesi mümkün bir hastalık olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Mesut Kılınç, “İyi tedavi edildiğinde kalıcı hasar bırakmayan bu hastalık, tedavi edilmeyen kişilerde ise başta koroner damarlar olmak üzere birtakım ciddi sağlık problemleri oluşturabilir. Bu hastaların özellikle çocuk kardiyolojisi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları gibi bölümler tarafından, hem tanı ve tedavi aşamasında hem de tedavi sonrası dönemde takip edilmesi gerekir” diyerek sözlerini noktaladı.



