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6. hastalık 6 ay ile 2 yaş arasındaki küçük çocukları etkileyen viral bir hastalıktır. Aynı zamanda altıncı hastalık, exanthem subitum ve roseola infantum olarak da bilinir.

Genellikle birkaç gün yüksek ateş , ardından ateş kesilirken belirgin bir kızarıklık görülür

6. hastalık genellikle anaokulu çağındaki çocuklarda görülür. Belirtileri ateş , burun akıntısı, öksürük ve boğaz ağrısıdır . Ateş bittiğinde döküntü oluşmaya başlar. Roseola genellikle ciddi bir durum değildir. Belirtiler başladıktan sonra genellikle bir hafta içinde çözülür. 6. hastalık semptomlarını keşfetmek ve bu sık görülen durumu nasıl tedavi edeceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

6. HASTALIK NEDİR*

6. hastalıkeEnfekte solunum salgıları yoluyla yayılan bulaşıcı bir durumdur. Çocuğun ısısı normale döndükten sonra, muhtemelen pembe renkli bir döküntü geliştirir. 6. hastalığa neden olan virüsü aldıktan sonra bir çocukta 5-15 gün boyunca hiçbir semptom görünmeyebilir. Semptomlar ortaya çıktığında, ilk fark edeceğiniz şey 3-7 gün süren ya da gelebilen ani, yüksek ateştir. Ateş dışında, çocuğunuz sağlıklı görünebilir. Huzursuz veya huzursuz olabilir. Ateşi bir kez geçtiğinde , esas olarak boynunda ve gövdesinde , lekeli, kırmızımsı bir kızarıklık ortaya çıkabilir . Kaşıntı yapmaz ve sadece birkaç saat veya birkaç gün sürebilir.

6. HASTALIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

6. hastalığın en sık görülen semptomları ani, yüksek ateş ve ardından deri döküntüsüdür. Çocuğunuzun sıcaklığı(38.8-40.5 ° C) ise ateş yüksek kabul edilir.

Ateş tipik olarak 3-7 gün sürer. Kızarıklık, ateş çıktıktan sonra, genellikle 12 ila 24 saat içerisinde gelişir.

Deri döküntüsü pembedir ve düz veya kabarık olabilir. Genellikle karın üzerinde başlar ve sonra yüze, kollara ve bacaklara yayılır. Bu özellik döküntüsü, virüsün seyrinin sonunda olduğuna dair bir işarettir.

6.HASTALIĞIN DİĞER SEMPTOMLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALANABİLİR;

Sinirlilik

Göz kapağı şişmesi

Kulak ağrısı

İştah azalması

Şişmiş bezler

Hafif ishal

Boğaz ağrısı veya hafif öksürük

Yüksek ateş nedeniyle konvülziyon olan ateşli nöbetler

Çocuğunuz virüse maruz kaldığında, semptomların gelişmesi 5 ila 15 gün sürebilir .

Bazı çocuklar virüse sahiptir ancak gözle görülür semptomlar yaşamazlar.

6.HASTALIK VE KIZAMIK ARASINDA NE GİBİ FARKLAR VARDIR?

Bazı insanlar 6. hastalığı gibi deri döküntüsünü kızamık ile karıştırır. Bununla birlikte, bu döküntüler belirgin bir şekilde farklıdır.

Kızamık döküntüsü kırmızı veya kırmızımsı kahverengidir. Genellikle yüzünde başlar ve aşağı doğru hareket eder, nihayetinde tüm vücudu şişlikler ile kaplar.

6. hastalık döküntüsü pembe veya "pembe" renktedir ve tipik olarak yüze, kollara ve bacaklara yayılmadan önce karın bölgesinde başlar.

6. hastalığa sahip olan çocuklar, döküntü göründüğünde genellikle daha iyi hissederler. Bununla birlikte, kızamık olan bir çocuk döküntü yaşarken hala hasta hissedebilir.

6. HASTALIK NEDEN OLUR?

6. hastalık en sık, insan herpes virüsüne (HHV) tip 6 maruz kalınmasından kaynaklanır.vHastalığa insan herpes 7 olarak bilinen başka bir herpes virüsü neden olabilir .

Diğer virüsler gibi 6. Hastalık virüsü, genellikle biri öksürdüğü, konuştuğu ya da hapşırdığında, küçük sıvı damlacıklarıyla birlikte yayılır.

6. hastalığın kuluçka süresi yaklaşık 14 gündür . Bu, henüz belirtileri gelişmemiş olan 6. Hastalığı olan bir çocuğun enfeksiyonu kolayca başka bir çocuğa yayabileceği anlamına gelir.

6. hastalık salgınları yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilir.

HASTALIK TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

6. hastalığın kendi kendine geçmesi beklenir. Bu hastalığın tedavisi için henüz bir yöntem geliştirilmemiştir. Hastalık için belirli bir tedavi yoktur. 6. Hastalıkta doktorlar genellikle ateşi düşürmeye odaklanırlar. Çocuklarda yüksek ateş ciddi hastalıkları da beraberinde getirebilmektedir.

6. hastalıkta doktor kontrolü dışında herhangi bir ilaç verilmesi asla tavsiye edilmez. Özellikle aspirin kullanımı çocukta ölüme neden olabilir. Bu nedenle çocuğunuzda görülen ateşli hastalık durumlarında doktora danışmadan ilaç kullanmamanızı öneriyoruz.

Aynı zamanda tedavi sırasında çocuğunuzun ateşini dengelemek açısından bol bol su içirebilirsiniz.



