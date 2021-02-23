Hazırlayan: Özgür Gökmen ÇELENK

ozgur.celenk@posta.com.tr

Çocukların ciltleri ince olduğu için düşük ısılarda ağır yanığa maruz kalabilirler. Yanan çocukların yüzde 3-5’inde ağır yaralanma, hatta hayati tehlike olabilir. Yangın nedeniyle oluşan yanıklarda duman soluma en önemli ölüm sebebidir. Çocuklar elektrik yanıkları ve kimyasal yanıklara da maruz kalabilir.

MASA-SEHPA KÖŞESINDE SICAK ÇAY BIRAKMAYIN

Bebeklerin hareketliliği ve beklenmedik zamanda eşyaları sallama, örtüleri çekme gibi hareketleri sıcak sıvılarla kolayca yanmalarına neden olur. Bebeğinizi kucağınızda taşırken diğer elinizle asla sıcak yiyecek veya içecek tutmayın. Ayrıca sıcak yiyecek ve içecekleri masa, sehpa ve tezgahların köşelerinden uzağa koyun. Ocağın üzerindeki tencere, tava, su kaplarına özellikle dikkat edin, bu eşyaların saplarını ocağın arka tarafına doğru çevirin. Yiyeceklerin ısısını kontrol ettikten sonra çocuklarınıza verin ki ağzı yanmasın. Bir başka yanık nedeni sıcak su musluklarıdır. Banyo sırasında ya da oyun oynarken musluktan akan sıcak su ciddi yanıklar oluşturabilir. Bu nedenle termostat ayarıyla su ısısını en fazla 48.9-54.5 derece olacak şekilde ayarlayın.

YANIĞA SOĞUK SU UYGULAYIN

Hafif yanıklar evde tedavi edilebilir. Bebek ağlamasını kesinceye kadar ya da 15 dakika süreyle yanan bölgeyi akan soğuk suyun altında tutun. Yanığın üzerine herhangi bir şey sürmeyin, sadece temiz, kuru bir gazlı bezle örtün. Yanık yerinde su dolu kesecikler oluşmuşsa bunları patlatmayın. Yanıklı bölgeye buz uygulamayın çünkü ağrıyı artırabilir. Yanık yüzde, ellerde, genital bölgede ve ayakta ise çocuk bir doktor tarafından değerlendirilmeli. Şiddetli yanığı olan bebek ve çocuklar soğuk su uygulamasından sonra en kısa sürede hastaneye ulaştırılmalı.

ELEKTRIK YANIKLARI DERİNDİR

Elektrik yanıkları genellikle derindir ve dışarıdan küçük görülse de içeride daha şiddetli olabilir. Elektrikle yanan bölgeye bir şey sürmeyin, kuru ve temiz bir bezle örttükten sonra çocuğu en kısa sürede hastaneye götürün. Kimyasal yanıklarda deriyle temas eden maddelerin en kısa sürede deriyle temasını kesin. Çok tazyikli olmayan suyla en az 15 dakika yıkayın, üzerindeki giysileri çıkartın, üzerini örtüp çocuğu en yakın sağlık kuruluşuna götürün.

CAM BARDAK KULLANMAYIN

Çocuklarda kesi yaralanmaları bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşur. Çocukların bu aletlere ev içinde ulaşmamasına çok dikkat edin. Özellikle içecekleri hareketli ve küçük çocukların ellerine cam bardakta vermeyin. Kesik yaralanmalarında kanamayı temiz bir gazlı bezle bası yaparak durdurun, üzerini kapatın. Eğer kesi derinse ve kanamayı durduramıyorsanız sağlık kuruluşuna gidin. Kesiye maruz kalan hastanın tetanoz aşısı sorgulanır, eksikse tamamlanması gerekir.









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