Çocukları evine ulaştır|Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan bu oyun bilişsel gelişime katkı sağlamaya yardımcı oluyor.

MALZEMELER

Birkaç çocuk figür oyuncak, renkli kalemler ve kâğıt. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle çocuğunuzla birlikte bir kâğıdı yan çevirip sol tarafına aralarına boşluk bırakacak şekilde çocukları aşağıdan yukarıya diziniz. Sağ tarafa ise kaç çocuk varsa o kadar evi aralarında boşluk bırakacak şekilde diziniz. Evlerin renkleri oyuncakların kıyafetlerinin rengiyle aynı seçebilirsiniz. Her bir çocuğu bir eve ilerleten şekilde kesik çizgilerle yollar oluşturunuz ve çocuğunuzdan çizgileri takip edip çocukları evlerine ulaştırmasını isteyiniz.