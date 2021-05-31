Çocukları istismardan korumanın en önemli yolu nedir?

Farkındalık oluşturmak için mahremiyet eğitimine ihtiyaç var. Mahremiyet eğitimi, çocuğun ruhen ve cinsel olarak korunmasını amaçlayan ve yalnızca çocuğu değil çocuğa bakım verenleri ve öğretmenleri de kapsayan; uzmanlar tarafından ya da uzmanların yönlendirmesi ile verilmesi gereken genel bir eğitim türüdür. Aynı zamanda ‘hayır’ diyebilmeyi ve rahatsızlık hissettiği anda bu duygularını yansıtabilmeyi içerdiği için duyguların da yönetilmesine katkı sağlayan ve sağlıklı bir kişiliğin oluşmasına zemin hazırlayan bir eğitimdir.

ÇOCUKLARINIZA MAHREMİYET EĞİTİMİ VERİRKEN YAPMANIZ GEREKENLER:

❱❱ Çocuğun bedenine dair özel alanlar belirlenmeli, iyi dokunuş (sevgi ifade eden ve çocuğa güven veren) ve kötü dokunuş (çocuğa cinsel doyum amaçlı, rahatsızlık hissi veren) çocuğun bedeni üzerinden değil hikâye, etkinlik ya da animasyonlar üzerinden öğretilmelidir. Eğer kötü dokunuş sezdiyse bağırması, yardım istemesi ve oradan uzaklaşması öğretilmelidir. ❱❱ Odasının kapısı tıklatılmalıdır. Çocuk böylece başkalarının özel yaşam alanlarına izinsiz girilmemesi gerektiğini öğrenecektir.

❱❱ Anne baba banyoda çıplak olmamalı, çocuğun üzerinde iç çamaşırı olmalıdır.

❱❱ Çocuk tuvalette iken kapı kapalı tutulmalı, lazımlık kullanılıyorsa yalnızca tuvalette kullanılmalıdır.

❱❱ Başkalarının yanında üzerini giydirip çıkarmaktan kaçınılmalıdır.

❱❱ “Bebektir anlamaz” demeden, başkalarının yanında altının değiştirilmemesine özen gösterilmelidir.

❱❱ Vücuduna dokunulması gerektiğinde nedeni çocuğu açıklanmalı, çocuktan izin istenmelidir.

❱❱ Cinsel organları sevgi objesi olarak kullanmaktan, üzerine şakalar yapmaktan ya da çocuğu utandıracak söylemlerden uzak durulmalıdır.

❱❱ Tanımadığı kişilerle sohbet etmekten kaçınması ve ikramlarını kabul etmemesi öğretilmelidir.

❱❱ Özellikle pandemi sürecinde çocuklar internet aracılığıyla cinsel istismara daha çok maruz kalmıştır. Bu nedenle güvenli internet kullanımı tercih edilmeli, çocuğun sosyal medya kullanımını denetlenmelidir.

❱❱ Çocukla güvene dayanan ilişkiler kurulmalı, “Biraz sohbet edelim mi?”, “Bana anlatmak istediğin bir şeyler var mı?” gibi güven veren bir iletişim dili tercih edilmelidir.

❱❱ Yaşayabileceği her türlü olumsuzlukta anne babaya ya da okulda ise öncelikle öğretmeni ve rehber öğretmenlerine durumu bildirmesi gerektiği anlatılmalıdır.

❱❱ 3-6 yaş çocukların gelişimsel olarak cinselliğe dair meraklarının en yoğun olduğu dönemdir. Anne babalar çocuğa suçluluk ya da utanç duygusu yaşatmadan sabırla açıklamalar yapmalıdır. Önemli olan çocuğun bu sorularına anlayabileceği bir dille, benzetmeler yoluyla cevap vermektir. ❱❱ Belki de en önemlisi çocuğu duygusal olarak ihmal etmemektir. Duygusal açlık yaşayan çocuklar, bu açlığı doyurmak için istismara açık hale gelebilmektedir.