Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Kış Hastalıkları” Paneli düzenlendi. Özellikle grip, nezle, zatüre ve bunlara bağlı gelişen ileri derecelerdeki hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri konuşuldu.

Çocukları kış hastalıklarından nasıl koruruz?

Panelde konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Acar; Grip, nezle, zatürre hastalıklarından korunmamaya bağlı ölümlerin ortaya çıkabileceğini belirterek; bu tür hastalıklardan korunmanın en önemli yönteminin aşı olduğunu belirtti.

Tokalaşmak ve sarılmak hasta ediyor

Çocuklarda kış hastalıkları ve korunma yönetmelerinden bahseden GAÜ Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli; “Sağlıklı bir birey hasta olan biri ile tokalaşmak, sarılmak gibi yakın temas halinde bulunuyorsa onunda hasta olma olasılığı yüksektir. Çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha düşük olduğu için erken grip aşısı çok önemlidir. Kış hastalıklarından korumanın bir diğer yolu bol bol C vitamin almak ve doğru beslenmeden geçer” dedi.

Anne sütü hastalıklardan koruyor

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi hakkında konuşan Güllüelli; “Normal doğum, ilk altı ay anne sütü, aşıların zamanlı ve doğru bir şekilde yapılması, bol sebze meyve ile vitamin takviyesi yapılması kişiyi kış hastalıklarından korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir” dedi.

Yetişkinler aşı olmalı

Yetişkin bireylerin kış hastalıklarından nasıl korunmaları gerektiği hakkında konuşan GAÜ Smart Health Life Center doktorlarından İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler; H5N1, H1N1 virüsleri için gerekli olan aşıları, aşıların ne zaman yapılacağını ve aşıların yan etkilerini dile getirdi.