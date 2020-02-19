Çocukları koruma rehberi hazırlandı

Sev Genel Müdürü binnur karademir, çocuk koruma politikalarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Karademir, Türkiye’nin çocuk koruma alanında çalışan, bu alana büyük emek veren hukukçu, psikolog ve uzmanlarıyla SEV Çocuk Koruma Politikası’nı oluşturduklarını belirtti. Binnur Karademir, şöyle devam etti: “Çocuk koruma konusunda adım adım yapılabilecek her çalışmanın yer aldığı, belki de Türkiye’nin en kapsamlı Çocuk Koruma Rehberi’ni hazırladık. Çalışmalarımıza en üst yöneticiden öğretmenine, temizlik görevlisinden servis şoförüne yemekhane görevlisinden velilere tüm kesimleri dâhil ettik. Sözleşme niteliğinde bir etik form hazırladık. Şoföründen müdürüne hiçbir çalışan bu sözleşmeyi imzalamadan kurumumuzda göreve başlayamıyor.”

Online platform

Çocuk koruma alanındaki birikimlerini devlet ve özel tüm okullarla paylaşmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Karademir, “İki yıldır Türkiye’deki okullarda öğretmenlere açık sempozyumlar düzenliyoruz. Sadece kendi öğretmenlerimizin değil, öğretmen adaylarının da bu konuda farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Çocuk koruma alanında önemli birikime sahip bir kurum olarak oluşturduğumuz online portalı tüm eğitim kurumlarına açmayı planlıyoruz” dedi.