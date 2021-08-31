Olay, 22 Ağustos'ta akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Pekyiyen ile komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Pekyiyen, etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada sokakta oynanan Suriyeli kardeşler Azize ile ağabeyi Ahmet el-Alivi yaralandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Azize taburcu olurken, ağabeyi Ahmet'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli ise saklandığı adreste gözaltına alındı. Pekyiyen, ifadesinin ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





'ÇOCUKLARIMI BU HALE KOYAN KİŞİ SERBEST'

Çocuklarını vuran Yunus Emre Pekyiyen'in serbest bırakılmasına tepki gösteren anne Fatma el-Alivi, "Doktorlar arayıp, hastaneye gelmemi söylüyorlar. Yanına gittiğimde oğlum beni görüp ağlıyor, 'Anne gitme' diyor. İçim parçalanıyor. Çocuklarımı bu hale koyan kişi serbest kaldı. Bu durumu kabul etmiyorum. Çocuklarımı vuran kişinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.

'KANLAR İÇERİSİNDE KALDIKLARINI GÖRDÜM'

Olay günü büyük bir dehşet yaşadıklarını da anlatan Alivi, şunları söyledi:

"Dışarıdan gelen kavga seslerini duyunca çıkıp baktık. Kimse yoktu, o sırada kapı açık kalınca çocuklarım dışarı çıkmış. Bir anda silah sesleri duyduk. Panikle yeniden dışarı bakınca, çocuklarımın kanlar içerisinde kaldığını gördüm. Onları öyle görünce, sanki canım çıktı. Çok zor bir durum. Hemen hastaneye götürdük. Kızım tedavisinin ardından taburcu oldu ama oğlum hala yoğun bakımda tedavi görüyor."