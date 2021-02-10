Yüzme, çocukların gelişimini her açıdan olumlu olarak etkileyen spor dalıdır. İskelet ve kas gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda boy kilo dengesini de korumaktadır. Koordinasyon gelişimini de desteklediği için küçük yaştan itibaren çocuklar yüzme sporuna yönlendirilebilir. Yeme problemi olan çocuklara doktor tarafından yüzme önerilir. Fazlasıyla efor sarf eden çocuk yemek seçmeyeceği için farkına varmadan bu sorunun üstünden gelecektir.

Yüzme diğer spor dallarına göre eğlenceli ve tehlikesi azdır. Bu sayede çocuklar yüzmeyi kolayca benimser ve ilgilerini çeker.

Yüzme eğitimi ilk olarak alanında uzman tarafından verilmelidir. Bu sayede çocuk vücudunu etkili ve doğru kullanmayı öğrenir. Eğitimler ilk olarak suda durma ve nefes çalışmalarıyla başlamalıdır.

Sağladığı faydaları daha yakından incelememiz gerekirse;

Kas ve iskelet sisteminin gelişimine katkıda bulunur. Yüzme sırasında vücut kaslarının çoğu hareket ettiği için gelişim süreci hızlanacaktır. Kaslar hızlı çalıştığı için çabuk yorulur ve güçlenerek gelişimine katkı sağlanır. Aynı zamanda düzenli olarak yüzen çocukların daha az sakatlandığı görülmüştür. Uzun ve sağlıklı hayata sahip olurlar. Yüzme kalp kasını güçlendirir. Bu sayede ileride yaşanabilecek felç türü hastalıkların yaşanma riskini düşürür. Obeziteden korur. Yüzerken fazlaca enerji harcayan çocukların yemek yemelerinin düzene girdiği görülür. Çocukların iştah sorunları aşılıp sağlık ve dengeli beslenmeyi hayat düzeni haline getirebilir.

Yüzme spor gereği tüm vücudu aynı anda senkronize çalıştırılması ayrıca önem taşır. Boy uzamasına destek olur. Bağışıklık sistemi de güçlendiği için yüzmeyi hayatına dahil eden çocuklar daha az hastalanmaktadır.

Endorfin salınımını yükselttiği için çocuk kendini daha mutlu ve enerjik hissedecektir. Stres seviyesi azalan çocuğun dikkat süresi artacak ve uykuları daha sağlıklı olacaktır. Motor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunarak çocukların dengede kalmasına yardımcı oluyor.

Yüzmeye kaç yaşında başlanmalıdır?

Çocuk ne kadar erken suya alıştırılırsa gelişimi için o kadar iyi olacaktır. Su fobisi oluşmayan çocuk yüzmeye daha kolay alışacaktır. İdeal olarak 4 – 5 yaşına geldiğinde alanında uzman bir yüzme hocasıyla yüzme eğitimine başlamak doğru olacaktır. Bazı uzman görüşlerinin tavsiyesi ise ilk olarak jimnastik eğitimi alınıp ardından yüzmeye başlanması önerilmektedir.

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