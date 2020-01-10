Çocukları soğuktan koruyan ve bağışıklığı güçlendiren bal kürü

Etkisini artıran soğuklarla birlikte üst solunum enfeksiyonuna bağlı hastalıklarda önemli bir artış yaşanıyor. Türkiye’nin dört bir yanını tesiri altına alan soğuklar, özellikle bağışıklığı düşük kişilerde etkisini daha yıkıcı şekilde gösteriyor. Hastalıklara karşı etkin çözümlerin başında hastalığa yakalanmamak ve öncesinde yapılabilecek koruyucu önemler geliyor.

Vücudun birçok ihtiyacını içerdiği çeşitli vitamin, mineral, enzim, aminoasit ve probiyotiklerle karşılayan ham bal ve arı ürünleri hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiriyor ve öncesinde set çekiyor. Mevsimin en sert havalarının yaşandığı günlerde soğuk algınlığı, grip gibi viral enfeksiyonlara bağlı hastalıklara karşı ham bal ve arı ürünlerinin daha yoğun tüketilmesi gerekiyor.

Arının 4 ürününün birleşiminden gelen kür

Mevsimsel hastalıklara karşı pastörizasyon işlemi görmemiş ham bal, polen, arı sütü ve propolis karışımından elde edilen vücut zırhlayıcı özel kür tavsiye ediliyor. Bu kürün içeriğinde ise 500 gram ham bal, 100 gram polen, 100 gram arı sütü ve 20 gram propolis bulunuyor

Vücudu zırhlayan özel karışım kürü başta çocuklar olmak üzere herkesin kullanabileceği kür, kuvvetli soğukların yaşandığı dönemlerde gribal enfeksiyonlara karşı etkisi ile hastalıklardan koruyor.

5 yaş ve üstündeki çocuklara yarım tatlı kaşığı şeklinde de verilebilen bu kür, yetişkinler günde 1-2 tatlı kaşığı rahatlıkla tüketebilir. (İHA)