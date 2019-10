Çocukları ve gençleri sosyal medyada bekleyen tehlikeler Sosyal medya; bilgisayar veya akıllı telefon kullanan kişilerin, internet üzerinden oluşturabilecekleri her türlü yazılı, sesli ve görüntülü iletişimi ve paylaşımı sağlayan internet siteleridir. Dünyada her 5 kişiden 2’si internet kullanırken, ülkemizde her iki kişiden birisi internet kullanmaktadır. Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, sosyal medyada görülen tehlikelere karşı uyarılarda bulundu.