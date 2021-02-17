Çocukları zehirli yılandan kurtaran kedi yaşamını yitirdi
Avustralya'da evlerinin bahçesinde oyun oynarken zehirli bir yılanın saldırısına uğrayan çocukların hayatı bir kedi sayesinde kurtuldu. Ancak kedi zehirli ısırık yüzünden hayatını kaybetti.
17 Şubat 2021, Çarşamba 15:24 Son Güncelleme:
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde, Arthur isimli kedi, evin iki küçük çocuğunu, National Geographic tarafından ülkenin en ölümcül yılanı olarak listelenen kahverengi yılandan korudu.
Arthur, yılanla uzun süren mücadelesinden sonra onu öldürmeyi başardı. Ancak bu sırada kendisi yılan tarafından ısırıldı. Ev sahipleri, ısırığın ardından halsizleşen ancak daha sonra toparlanan kedinin durumunun iyi olduğunu düşündü fakat ertesi sabah kalktıklarında Arthur'u baygın halde buldular.
Arthur acilen veterinere götürülse de tüm müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti.