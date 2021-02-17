Çocukları zehirli yılandan kurtaran kedi yaşamını yitirdi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, Arthur isimli kedi, evin iki küçük çocuğunu, National Geographic tarafından ülkenin en ölümcül yılanı olarak listelenen kahverengi yılandan korudu.

Arthur, yılanla uzun süren mücadelesinden sonra onu öldürmeyi başardı. Ancak bu sırada kendisi yılan tarafından ısırıldı. Ev sahipleri, ısırığın ardından halsizleşen ancak daha sonra toparlanan kedinin durumunun iyi olduğunu düşündü fakat ertesi sabah kalktıklarında Arthur'u baygın halde buldular.

Arthur acilen veterinere götürülse de tüm müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti.



